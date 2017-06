Final de temporada de l'escola de rugbi a la Cerdanya

El passat cap de setmana l’Escola de Rugbi del SEL Vilanova i la Geltrú va disfrutar del més que merescut viatge de final de temporada. Una cinquantena d'integrants del club va desplaçar-se a la comarca de la Cerdanya amb la intenció de passar un camp de setmana d'esport i natura. El dissabte al matí va ser el moment per a la sessió tècnica, amb un Clínic Específic de Placatge impartit per Geoffroy Lourdou; després del dinar, la tarda es dedicà a les activitats de lleure tot esperant l’excursió de l’endemà diumenge, al Llac de les Bulloses, entre les comarques del Capcir i l’Alta Cerdanya (Catalunya Nord). Una caminada que completà una barbacoa a Bellver abans d’iniciar el retorn cap a Vilanova i la Geltrú.

No va ser aquesta l’única activitat del Club: divendres els Veterans del SELVNG rebien el reconeixement com a campions de Catalunya a la Nit de l’Esport organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Canal Blau. El reconeixement, lliurat per la regidora senyora Blanca Albà, ve a premiar a més la progressió d’una secció del Club integrada fonamentalment per pares de jugadors de l’Escola, que s’han acostat al rugbi de la mà dels seus fills i que han acabat saltant a la gespa i iniciant la pràctica del nostre esport al camp de Vilanova.