Resultats del Torneig del Restaurant Portal del Roc

El passat diumenge 25 de juny va tenir lloc al Pitch&Putt Portal del Roc el Torneig Organitzat per al Restaurant Portal del Roc.

Un altre any mes, com no podia ser d’una altre manera el torneig va ser tot un èxit amb més de 130 jugadors repartits amb 2 sortides.

Els participants van poder gaudir durant el recorregut de diferents llocs on podien fer un petit “break” amb entrepans i begudes.

Per la tarda es va celebrar l’entrega de premis als guanyadors, els diferents premis d’aproximació i el sorteig amb moltíssims regals juntament amb un magnífic pica-pica.

Classificacions:

1R. PARELLA CLASSIFICADA HANDICAP

JORDI VIA i CARLOS CUSIDO … 48 NET

2N. PARELLA CLASSIFICADA HANDICAP

JUAN ANTONIO FERNANDEZ i JUAN CASTILLO … 47 NET

1R. PARELLA CLASSIFICADA SCRATCH

ARTUR VERA i PACO SALIDO … 47 BRUT

1R. PARELLA CLASSIFICADA PER LA CUA

MARIA CASELLAS i DAVID CASTRO … 3 NET

APROXIMACIONS

FORAT 2 ( CHORIZO IBÉRICO + BOTELLA DE VINO):

CARLES CUSIDO – 0,60 M

FORAT 5 (LONGANIZA IBÉRICA + 1 BOTELLA DE VINO):

PACO SALIDO – 0,54 M

FORAT 9 ( BUTIFARRA BLANCA + 1 BOTELLA DE CAVA):

CLEMENTE MURILLO – 0,50 M

FORAT 12 (CHORIZO IBÉRICO + 1 BOTELLAS DE VINO):

NICOLAS CORTES – 1,08 M

FORAT 15 (LONGANIZA IBÉRICA + 1 BOTELLA DE VINO):

MANEL RICART – 0,37 M

FORAT 18 (BUTIFARRA BLANCA + 1 BOTELLA DE CAVA):

JOSEP MARIA GASULL – 0,56 M