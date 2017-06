Èxits del CR Vilafranca al IV Trofeu internacional 'Latina di Fiori'

Els dies 23, 24 i 25 de juny, gimnastes del CR Vilafranca es van desplaçar a Italià ,a la ciutat de Latina, per participar al IV Torneig Internacional de gimnàstica rítmica “Latina in Fiori” (Itàlia). Els països participants foren Austràlia, Israel, Croàcia, Ucraïna, Rússia, Geòrgia, Lituània, Alemanya, índia, Polònia, Itàlia i les gimnastes del Club Rítmica Vilafranca, Club Rítmica Sant Sadurní i Rítmica Cabrera per Espanya.

La competició es va celebrar en tres jornades. El primer dia va ser el torn de la gimnasta vilafranquina Berta Insansé que competia en l’aparell de pilota i de maces. Berta va realitzar un molt bon exercici de pilota que li va permetre assolir la 3ra posició i una 6n posició amb l’aparell de maces.

El dissabte va ser el torn de les gimnastes vilafranquines Aina Tomàs, Èlia Cunillera i Èlia Cuscó. Destacar la 3ra posició d'Èlia Cuscó amb l’aparell de corda i mans lliures, la 4ta posició d'Èlia Cunillera amb l’aparell de mans lliures i corda i la 4ta posició de l’Aina amb l’aparell de corda i 6na classificada amb el seu exercici de mans lliures.

Finalment, el diumenge, va ser el torn dels dos conjunts vilafranquins que es van desplaçar cap a la Latina. El conjunt Cadet A format per les gimnastes Xènia Tomàs, Anna Santó, Clàudia Soriano, Gemma Alari, Maria del Mar Ventura i Marta Julià van aconseguir la medalla de plata. I el conjunt Infantil federat format per la Carla Martínez, Nàdia Pérez, Carla Díez, Mar Tomàs i Jana Picas van aconseguir pujar a lo més alt del pòdium i proclamar-se, d’aquesta manera, campiones de la seva categoria.