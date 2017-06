Crònica de la XXXVIII Travessia nedant la platja de Vilanova

Diumenge es va celebrar la XXXVIII Travessia nedant la platja de Vilanova i la Geltrú i la III Travessia al mar nedant contrarellotge per equips en les aigües de Vilanova i en el cas del Premi Gran Fons nedant Costa Daurada - El Garraf entre les platges Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú.

Entre totes les travessies que es van celebrar la llarg de la matinal van participar 241 nedadors/es de tot tipus i edat, en una de les edicions més concorregudes dels darrers anys. Segona millor participació en l'històric de la travessia, sense tenir en compte la de l'any 2012 que es va fer coincident amb la organització del Campionat estatal i territorial d´aigües obertes a la nostra ciutat.



El matí va començar puntualment a les 09:00 hores amb la sortida de la travessia de gran fons sobre la distància de 7,5 Km que separen les platges de Cunit Centre i la Platja d’Adarró a Vilanova i la Geltrú. Hi van prendre 16 participants. La prova es va disputar en una primera part on l´estat del mar va respectar als participants fins a l´arribada Cubelles i una segona on el mar es va aixecar sense dins dels límits de la bandera verda però dificultant les evolucions dels nedadors endurint notablement la prova. En poques paraules natació d´aigües obertes en estat pur. El guanyador va estar Jordi Romero Temporal (C.N. Castellet) amb un temps de 1 h 48 min 50 segons i la primera noia va ser Sabina Martínez León (C.N. Tàrraco) amb 2 h 02 min i 02 segons, sent el primer classificat del C.N. Vilanova – George Savescu amb un temps 1 h 59 min 35 segons.



Mentre es disputava aquesta prova començava l´activitat a les Platges de Ribes Roges i Adarró amb les travessies de curta i mitja distància. Els primers en saltar a l´aigua a l´hora van ser els nedadors veterans (+65 anys) i els de la travessia popular de mitja distància sobre la distància de 800 m. Els guanyadors van ser en la travessia de veterans van ser Josep Farré i Ganduxé (C.N. Sant Andreu) i Regina Hernández Barber (C.N. Lleida), mentre que en la travessia popular de mitja distància el guanyador va ser Jan Orriols (C.N. Vilanova) i en categoria femenina Esther Canton Prieto (C.N. Badalona).



Per motius de seguretat la travessia la travessia de Menors que s´havia de celebrar simultàniament amb aquestes dues primeres sobre 400 m es va disputar posteriorment, donat que la participació era prou elevada per poder fer un seguiment acurat d´aquests joves nedadors. La travessia de Menors va ser guanyada per Toni Ramos Ruiz (Natació Club Torelló), Abril Estradé Moragas (C.N. Sant Just Desvern) i els primers nedador local arribat Adrián Siciu (C.N. Vilanova).



A les 10:00 hores es va donar sortida a la travessia Popular de curta distància sobre 400 m i alhora la travessia del joves promeses (nedadors més petits d´entre 8 i 9 anys) sobre una distància de 100 m. La travessia popular de curta distància va ser guanyada per Carlos Bujalance Luna (C.N. Vilanova) i Esther Canton Prieto (C.N. Badalona) que va repetir després dels 800 m. La travessia de joves promeses la va guanyar Roger Huete Marcé (C.N. Sitges) i Llum Baeza Prada (C.N. Vilanova).



A les 10:20 h es va donar la sortida a la Travessia Contra-Rellotge per equips, consistint en sortir equips de 3 components cadascun amb una diferència de 1 min de diferència entre l´un de l´altre. És una prova de treball i estratègia d´equip. Hi van prendre part 6 equips resultant guanyadors en categoria masculina el C.N. Sant Andreu (format per Jordi Julian, Angel Pascual i Luis Sanmartín), i en categoria de mixtes l´equip del C.N. Minorisa (format per Gaspar Ventura, Jaume Calatayud i Mireia Ventura).



A les 12:40 h es va donar la sortida a la travessia general que inclou les categories de joves, màsters i popular. L´estat del mar va ser el protagonista ja que seguia mogut privant d´una bona visibilitat per veure des de dins de l´aigua el posicionament de les boies del circuit que es va habilitar dins de la zona del canal de nado de Ribes Roges. Aquests fenòmens fan més dures les condicions de la prova, tot i que formen part de la natació en aigües obertes. La recta de tornada al llarg de la platja de Ribes Roges fins agafar el gir que portava de nou al canal d´embarcacions d’Adarró es va fer dur i etern per la majoria de participants. En aquesta travessia hi van prendre part 105 nedadors. Resultant guanyador en la travessia reservada a nedadors joves i la travessia general Pol Roch Tintoré (C.N. Sitges), en la travessia reservada als nedadors màsters Jordi Romeu Vendrell (C.N. Vilafranca) i en la travessia popular de llarga distància Ian Cowley (Independent) i en categoria femenina de la travessia de joves i travessia general Carla Ramos Ruiz (Natació Club Torelló) , en la travessia màster Mª Angeles Marzo Gómez (C.N. Sitges) i en la travessia popular de llarga distància Judith Gil San Facundo (Independent). Pel que fa als nedadors locals Francisco José Herrera va ser el guanyador en la travessia general i la travessia màster, Rubén Ferrer Santos en la travessia de joves, mentre que en categoria femenina la guanyadora de les travessies general i màster local va ser Mª Elena Palau Barrera.



La entrega de premis es va realitzar al Xiringuito “El Zero” acompanyats de la Regidora de Salud de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la senyora Gisel.la Vargas acompanyada de membres de la junta directiva del Club Natació Vilanova. Pe finalitza la entrega de premis es va entregar el premi IV Trofeu Ciutat de Vilanova i la Geltrú nedant en aigües obertes al nedador i nedadora amb un major nombre de punts aconseguits entre les travessies de Gran Fons (7,5 Km) i la travessia general de la platja de Vilanova i la Geltrú (2 Km), resultant guanyadors Jordi Romero Temporal (C.N. Castellet) i Sabina Martínez Leon (C.N. Tàrraco).



Donar les gràcies a la enorme tasca d’acompanyament i seguretat als components del Club Inuit , els Llaguts de Vilanova i la Geltrú i Ambumèdic pel seu constant suport a les diferent proves.



La travessia ha deixat unes molt bones sensacions amb un format que es va iniciar ara fa tres anys aglutinant proves per totes les edats i nivells de natació que va agafant cada any més adeptes.