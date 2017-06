Bons resultats pel CR Sant Sadurní al IV Trofeu internacional a Latina di Fiori

Els dies 23, 24 i 25 de juny, gimnastes del CR Sant Sadurní es van desplaçar a Italià, a la ciutat de Latina, per participar al IV Torneig Internacional de gimnàstica rítmica “Latina in Fiori”. Els països participants foren Austràlia, Israel, Croàcia, Ucraïna, Rússia, Geòrgia, Lituània, Alemanya, índia, Polònia, Itàlia i les gimnastes del Club Rítmica Sant Sadurní, Club Rítmica Sant Vilafranca i Rítmica Cabrera per Espanya.

Les gimnastes sadurninenques van competir a la primera jornada del Trofeu.

En la categoria 2001-2002, la gimnasta Marta Puimedon que competia amb l’aparell de pilota va aconseguir la segona posició després d’haver realitzat un molt bon exercici.

En la categoria 2003, Sílvia Ondoño que també competia amb pilota, va assolir la 4ta millor nota. Laura Fabregat, la 5na; Aina Bargalló, la 6na posició; Mariona Àguila, la 7na posició i Helena Vidiella, la 8na posició.

Amb aquesta competició, el Club Rítmica Sant Sadurní dóna per finalitzada la temporada 2016-2017.