Festival de patinatge del CPA Patixou

Aquest dissabte 1 de juliol se celebra la sisena edició del festival de patinatge artístic del CPA Patixou de Vilafranca, una ocasió perfecta per veure les habilitats que patinadors i patinadores han adquirit al llarg del curs.

A partir de les 6 de la tarda, tothom qui ho vulgui està convidat al pavelló d’hoquei de Vilafranca per gaudir d’una tarda amb grans actuacions.

A banda dels 7 grups de xou del mateix club Patixou, hi actuaran com a convidats una parella del club de patinatge artístic Sant Ramon, una patinadora del mateix club que oferirà el número de solo dance que ha portat als campionats de Catalunya, i dos grups de xou del club de patinatge de Sant Pere de Riudebitlles. Com a colofó final, el grup de xous del CPA Ripollet oferirà el seu xou “M’endevines?”, amb el que enguany ha participat als mundials.

El festival es completa amb les actuacions individuals de ball federatiu i de Consell. En total, prop de 100 patinadores i patinadors faran les delícies del públic assistent.