Nous reforços per al CF Cubelles

Toni López, president del CF Cubelles, i Xavi Vilagut, entrenador de l'equip amateur de l'entitat, volen tancar ràpidament una plantilla competitiva per a la propera temporada, que serà molt especial, donat que el Club celebra aquest any el seu cinquanta aniversari.



Dies enrere van ser presentats el central Capa, procedent del Suburense, de Primera Catalana, i el mitjapunta Pardo, que ha arribat des del Segur de Calafell, de Segona Catalana. Aquesta setmana han estat presentats diversos reforços que aportaran molta consistència al projecte 2017-18 del CF Cubelles: Pau Botifoll, Sergi Masana i Biel Alonso. Com Pardo, tots tres han militat al Segur la temporada passada.



Pau té de 27 anys, és central, ha disputat 29 partits, 26 d'ells com a titular, i ha marcat un gol. Destaca per la seva capacitat de posicionar-se al camp i pel joc aeri. És un líder nat i sempre s'ha caracteritzat pel seu compromís. Va començar la seva carrera esportiva com a benjamí al Vilanova, club amb el qual va arribar a jugar al primer equip. Va militar també a la Penya Jove i al Valls, a Primera Catalana, abans de recalar durant tres temporades al Cubelles. Després d'un any en el Segur, ara torna a l'entitat cubellenca per encapçalar aquest competitiu projecte esportiu.



Masana, de 23 anys, és un defensa polivalent. Pot jugar al lateral esquerre o al centre de la defensa. Durant el passat curs va disputar un total de 25 partits, 21 d'ells com a titular. Masana és un defensa seriós, contudent i amb gran recorregut en el joc d'atac per banda. Va començar jugant en les categories inferiors del Vilafranca, tot i que ja va estar un any com a cadet al CF Cubelles i, posteriorment, tres anys a l'amateur. Després d'una temporada al Suburense i dos al Segur de Calafell, torna al Cubelles amb objectius ambiciosos. El nou jugador de Xavi Vilagut no va dubtar a acceptar la proposta del tècnic, donades les característiques del projecte de la propera temporada, que a poc a poc va prenent forma.



El tercer reforç és Biel, de 22 anys. Es tracta d'un central que pot jugar també com a mig centre. Durant la passada temporada ha jugat 33 partits, tots ells com a titular, i ha marcat un gol. Biel és un futbolista que destaca pel seu treball durant cada partit i per oferir una bona sortida de pilota, a més de posseir una excel·lent visió de joc. És un guanyador nat. Biel, encara que es va iniciar a la Fundació Base Vilanova, es va formar des aleví fins a cadet al CF Cubelles. Després de passar pel Gavà, va tornar a l'entitat que ara presideix Toni López durant una temporada i mitja. Després de més de dues temporades al Segur, Biel ha acceptat la proposta del tècnic Xavi Vilagut per formar part de la plantilla de la propera temporada.