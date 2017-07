El ‘Quinze del Margalló’ prepara la III Edició del Trofeu Internacional de Rugbi

El 9 de juliol a las 10h, donarà inici el tercer torneig internacional de rugbi a Olivella. On el Rugbi Nova Olivella, local, (Quinze del Margalló), s’enfrontarà per segon any consecutiu a l’equip gal·lès del Cowbridge RFC. A l´estiu del 2015, quan el Rugbi Nova Olivella era encara molt novell, i no tenia ni una equipació encara definida, en la primera edició ens visitava l’equip anglès del Abraham Derby RFC, va ser una experiència inoblidable, i es va decidir a tornar a repetir aquest trofeu el pròxim any.

Amb més experiència, a l´estiu del 2016, ens visitava un altre equip de les illes britàniques, el Cowbridge RFC gal·lès. Un equip menys físic que els anglesos de la temporada passada, però amb una línia, i una velocitat impressionant. El Nova va donar la cara, i va fer que l’equip gal·lès es tingués que posar les piles a la segona part.

Aquest any, després del bon regust de boca, i el bon rotllo amb aquesta gent, han estats convidats novament a disputar la tercera edició d’aquest trofeu, que ja s’ha convertit en una tradició. Tres anys sense pals, i sembla que aquest any, sigui per aquest partit o principis de setembre, ja serà una realitat, segons el nostre Ajuntament. El rugbi a Olivella, ja es mereix uns pals, un camp adequat al seu esport, que ha pujat des de aquella Festa de l’esport del 2014, en afició i en practicants.

Els vermells i verds estan disposats aquest 9 de juliol a donar-ho al camp i fer gaudir de l’espectacle del rugbi a tota la seva afició. Per això, des de el club fem un crit de guerra a la nostra afició, i a tots els fanàtics del rugbi. Amb aquest partit i el gran tercer temps, amb una super paella, les categories superiors del Nova, tancaran la temporada, i només quedarà el Campus.

Recordeu: Que l´escola, fins a sub.12, ja va acabar el 21 de juny. Recordeu que tornem l’1 de setembre, al Camp municipal de rugbi d’Olivella amb la presentació de totes les categories i la reunió de pares i jugadors.