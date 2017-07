El passat dissabte 1 de juliol en el marc del sopar commemoratiu del XXX Aniversari del Rugby Club Sitges, es va fer entrega del Premi Alberto Hernández Chiva.

Aquest premi és sense cap mena de dubte el màxim guardó que entrega el Rugby Club Sitges, atorgant-se a la persona o institució que ha destacat en la demostració dels valors que defineixen l’esport del Rugby; honestedat, companyonia, respecte, humilitat i sacrifici.

A l’hora és un reconeixement a la figura d’Alberto Hernández Chiva, ja que va ésser un exemple de valors, on tot i no haver jugat a Rugby, va demostrar que el Rugby va més enllà de l’oval. Ell va entendre que l’anima de l’esport, no es tracta en si guanyes o perds, o en si fas un magnífic assaig o un gran placatge; es tracta de poder estar orgullós de tu mateix a l’hora de jugar, a l’hora de viure el Rugby, de saber que has fet honor als valors indicats anteriorment.

La persona guardonada en aquesta primera edició fou Llorenç Reixach i Cruz, en reconeixement a la seva trajectòria, com a jugador i com a President, facetes en les quals sempre ha destacat per honorar els valors que defineixen el nostre esport.

Alberto Hernández Chiva (1961 – 2010) - President Rugby Club Sitges 2005 - 2010