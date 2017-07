Monzó - Duran campions de la copa del Rei

Repeteixen unes temporades desprès resultat Marc Duran i Oriol Monzó com campions de la copa del Rei amb el Borges, en la final contra el favorit el UCAM Cartagena. La trajectòria de tots dos va ser excel.lent sent decissius i amb un partit épic, lesionat de Marc Duran guanyant el partit definitiu amb l’internacional espanyol Jesús Canteros.

En individual no van tenir tant encert i perdien tots dos amb Vilchez als vuitens i quarts de final consecutivament, quedant doncs fora podium.

En dobles arribarien fins la final perdent amb el gran triomfador dels campionats Alvaro Robles, junt amb Endika Diez.

Per tant tornen dels campionats amb la collita de dos podis, un al més alt.

Vilanovins al campionat d’Espanya

El CTT Vilanova ha tornat a estar present als campionats d’Espanya de Tennis taula, aquest cop a Almeria.

Presentava equip infantil amb Samuel Encuentra, Arnau Mestre, Biel Garrote i Albert Carmona. En la fase de grups a punt van estar de passar segons perdent el partit clau per 2-3 contra el Torrelavega. En individual Biel Garrote i Albert Carmona van passar al quadre on Biel va perder en primera ronda i Albert en segona.

En Sub-23 Felix Avila jugava en individual i no passava al quadre.

En Sub-23 Roger Blanco entrava al quadre passant 2 rondes, en infantil Josep Maria Blancafort arribava a 1/32 de final perdent per 4-2. En dobles arribaria a setzens de final fent parella amb l’exvilanova Miguel Angel Ibañez.

Molt a prop del podium va estar edgar Mataró en Tennis Taula adaptat. En classe 10 va arribar a quarts de final, amb problemes a l’esquena perdia amb el català Palau per 3-0. En prova de peu perdia als quarts 3-1 contra el castellà Angel Garrido.Mateixa situació en dobles fent parella amb el català Sabio, arribant a quarts de final i perdent amb la potent parella Cardona/Ruiz i en equips com a Vilanova-Lluïsos arribava a quarts de final amb el Fuentcampo Zuzenak del País Vasc perdent per 1-3. Un esforç molt gran i lesió, sense premi per l’Edgar que arriba al 12 de rànking Junior mundial i al 39 de sénior.



25è Campionat Popular Vilanova i la Geltrú 2017

El CTT Vilanova organitzarà el seu tradicional Open de Tennis Taula. En la modalitat popular per jugadors no federats es celebrarà el Diumenge 9 de juliol al Pavelló Poliesportiu Isaac Gálvez. L’obertura de portes serà a les 8.15 h.

Cal estar present abans de les 8.45 per confirmar la participació i portar la pala cada participant.

-No federat sènior: S’inclou dins del programa pingpongpertothom de la federació catalana, modalitat open-estiu.

Preu:5 € (sense llicència ppxtt)

3 €: qui porti la llicència específica de pinpongpertothom

Pagament el mateix dia de la competició en el mateix lloc. Les inscripcions es faran al mail cttvilanova@hotmail.com



-Premis: Copes i medalles pels primers classificats.

Els partits seran a guanyar dos sets d’onze punts.