El sènior de l’AB Vendrell guardonat a la festa del bàsquet català

Els taronges van rebre el reconeixement de la federació pel títol de segona catalana.

Dissabte passat a Barcelona, a la sala Luz de Gas, va tenir lloc la festa del bàsquet català, com a clausura del curs 2016-2017, una festa on es donaven els guardons als millors equips i als millors jugadors, de la temporada que acabem de tancar, així, com, reconeixements a directius i entitats.

Una gala on els vendrellencs van ser protagonistes, l’equip sènior masculí de l’entitat taronja, va ser guardonat, per l’ascens a primera catalana i pel títol de campió de Catalunya de segona catalana.

Els jugadors i el cos tècnic de l’equip taronja, van sortir a l’escenari, per rebre el guardó i els aplaudiments dels presents, un reconeixement merescut, després de la gran temporada realitzada.