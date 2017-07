L’Associació Llaguts Vilanova guanya en categoria femenina el desafiament de Calafell

Aquest diumenge es va disputar a la platja de Calafell la primera prova de les tradicionals regates que cada estiu enfronten als equips de Calafell, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú. En el primer dels desafiaments els equips de l’Associació Esportiva Llaguts de Vilanova i la Geltrú van obtenir uns molt bons resultats, amb dues victòries i dues segones posicions. Les regates, organitzades pel Club de Rem Calafell, es van disputar en unes condicions molt dificultoses a causa del mal estat de la mar, on les fortes onades i el vent de garbí van marcar la jornada de rem. Totes les regates van ser molt disputades, i l’entrega de les tripulacions van fer gaudir al públic assistent.

Quant als resultats de la prova, la classificació va ser la següent: en la categoria sènior femení, Vilanova 1, Torredembarra 2, Calafell 3. En veterà femení les vilanovines van aconseguir també la primera posició, Calafell 2 i Torredembarra 3. Quant a les proves masculines, els vilanovins van quedar en segona posició tant en categoria sènior com veterà. La resta de classificacions van ser el primer lloc per Torredembarra i el tercer lloc per a Calafell.

La propera regata de la XVIII edició dels desafiament de llaguts es disputarà el proper 29 de juliol en aigües vilanovines, on Llaguts Vilanova intentarà mantenir els bons resultats d’aquesta primera jornada.