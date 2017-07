Oriol Monzó torna a guanyar l’Open Vilanova

9é triomf d’Oriol Monzó a l’Open Vilanova, el sisè de consecutiu. En el seu pavelló talismà des de que era aleví, no se li resisteix ningú, fins i tot aquest cop no partia com a cap de sèrie no1, donat que la presència del francès Damien Provost, semblava que podia acabar amb la seva ratxa.

Tots dos caps de sèrie van arribar al campionat sense escalfar, provinents de Borges de les cel.lebracions de la victòria per la copa del rei. Però van anar per feina des de la primera ronda. El tercer en discòrdia era el també jugador de superdivisió del CN Mataró Xavier Peral que es creuava a semifinals contra Provost. Allí arribaven doncs els quatre caps de sèrie sense entrebancs. Oriol es desfeia d’Alvaro Barreneche i així els dos jugadors del Borges proporcionaven una final de primer nivell, però on Monzó tornava a demostrar la seva jerarquia.

Pel camí més vilanovins havien arribat lluny al quadre. Felix Avila a quarts de final, desprès de guanyar a Josep Ma Blancafort i Roger Blanco a vuitens desprès de perdre amb la sorpresa del campionat el del Ripollet Marc Miró. A vuitens entrava Edgar Mataró desprès de guanyar al seu company de club Francesc Conde.

En categoria provincial Marc Miró s’imposava. L’aleví del Ripollet completava una jornada molt positiva al guanyar a la final al del Poblenou Quim Rimbau. Fins quarts de final havien arribat Pere Blanco i el de Cubelles Marc Sallant.

El diumenge al matí per tercer cop consecutiu guanyava el juvenil, l’encara infantil Josep Ma Blancafort en la final contra el de Sabadell Marc Ferruz. Meritori 3er lloc per Marc Cereto. En aleví el triomf era pel de Sallent Arnau Llobet , contra Alex Moreno del Vic TT.

En la categoria popular el soci del CTT Vilanova Santi Lopez tornava a guanyar el campionat per segon any consecutiu contra Marc Muñoz.

El campionat ha tornat a ser un èxit de participació amb 120 jugadors/es omplint quasi al complert les cinc categories.