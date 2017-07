El nou Suburense de segona ja té cos

A pocs dies del començament de l’inici de la pretemporada manteníem conversa amb l’actual entrenador del Suburense, en Xavi Hereu, home que coneix molt bé la casa i serà l’encarregat de portar a bon port aquest nou projecte a Segona Catalana del club sitgetà.

La pretemporada l’iniciaran el dijous 27 de Juliol, a partir d’aquí entrenant quatre dies, dilluns, dimarts, dijous i divendres, excepte el dia que tinguin partit el diumenge. Jugaran sis encontres de preparació, fent el primer al camp del Moja, en partit de Festa Major, no tenint encara lligat el segon que serà un equip del grup de Tarragona, apunta el mateix Xavi Hereu, el tercer serà davant la Muntanyesa al Municipal d’Aiguadolç, el quart davant la Joventut Ribetana i els dos restants seran contra l’Olivella, el seu filial i el Terlenka.

La plantilla fins les hores és de 20 jugadors, 7 que continuen del primer equip. Dels 20 jugadors 13 son noves incorporacions, la del porter Alex Rodríguez, els defenses Adrià Freixa, Hèctor Iniesta, Jorge Ayala, Manu Muñoz, Victor Matías, els mig campistes Salva Milà, Ricard Vallès, Jano Ramos, així com els davanters Jordi Gallego, Marti Ferret, Ivo i Isaac Linares. Els que continuen una temporada més del primer equip son Alberto, Geri i Marc Navarro i del Subu B Gerard Vallbuena, Guillem Viñola i Sergi Plaza i el porter Manu Muñoz, una plantilla que segons Xavi Hereu ‘Encara ens falta reforçar la plantilla amb un parell o tres retocs més, ara tenim un bloc principal però ens resten encara unes incorporacions més’.

El cos tècnic estarà format per un segon entrenador, Fernando Quirós, que era el perfil que buscaven ‘una persona més gran per compaginar amb la meva joventut amb caràcter i experiència’, ‘estic convençut que formarem un bon tàndem treballant els dos el millor possible per l’equip’. Un entrenador de porters, Albert Villagordo, un fisió l’Abdó Vidal, el delegat del B en Josep Carbonell portarà en aquesta temporada el primer equip i un delegat de camp que pot ser el Xifra o el Juanjo Abril, així com el Cèsar que serà el responsable dels materials.

Preguntat Xavi Hereu sobre el que espera d’aquest nou projecte a Segona Catalana, ens deia ‘espero comptar amb la suficient confiança per poder treballar i que els jugadors respongui i així poder anar tots junts endavant’.

El seu debut al grup tercer de la segona Catalana serà al Municipal d’Aiguadolç el diumenge 3 de setembre, rebran al Atlètic Sant Just, jugant el derbi amb el Vilanova a la penúltima jornada, primer al municipal d’Aiguadolç i la darrera jornada serà davant la fundació Atlètic Vilafranca primer a fora.

El flamant entrenador del Suburense li agrada l’acord de afiliació amb l´Olivella, ell sempre havia estat partidari de comptar amb un filial pensant que l’Olivella tenia un recorregut molt paral·lel amb l’equip de Sitges.