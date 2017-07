La recaptació de la 39a Cursa Popular del Vendrell es destinarà a beques per a infants

El proper diumenge 23 de juliol, a les 20 h, tindrà lloc la 39a Cursa Popular Vila del Vendrell, un esdeveniment esportiu festiu, lúdic i familiar que, alhora, té un vessant solidari. Enguany, la recaptació de les inscripcions es destinaran a becar nens i nenes que vulguin fer atletisme.



El president del Club Runners El Vendrell, Pablo Sanchis, ha explicat que es tracta d’una cursa molt especial per a l’entitat perquè és la primera que van organitzar des de la seva fundació, l’any 2012. Amb un recorregut pel centre de la vila, hi haurà una cursa per a adults, de 6 km, i tres curses infantils, de 350 m, 700 m i 3 km.



Les inscripcions, amb un donatiu voluntari, es poden fer fins al 21 de juliol al web www.runnerselvendrell.cat i de forma presencial el mateix dia de la cursa.



El regidor d’Esports, Ferran Trillas, convida tothom a participar en una cursa que tothom pot fer i fa un agraïment especial a tots els col·laboradors, els quals fan possible que es pugui dedicar el màxim de la recaptació a la causa solidària.