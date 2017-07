Ho va tornar a fer a Frankfurt!

La triatleta del Vilarenc Aqua de Calafell Alessia Bertolino, i Triatlo.cat ha tornat a pujar al pòdium en una prova internacional. En aquesta ocasió a Frankfurt Main i en l'European Championship de la distància reina Ironman (3,9 km Swim, 180 km bike i 42,200 km run) obtenint la 3ª posició de la seva categoria i col·locant-se entre les millors 50 triatletes d'Europa acabant en la 41a posició absoluta amb un crono final de 10:25:34 i obtenint un any més la classificació per al mític mundial de la prova a l'illa de Hawaii, encara que en aquesta ocasió no podrà acudir per motius professionals i econòmics.

Més de 3.100 triatletes dels quals 500 van ser dones, es van donar cita a la ciutat alemanya de Frankfurt Main per participar en una de les proves mítiques del del circuit Ironman; i novament les altures temperatures fregant els 38º C i la intensa xafogor calor van ser els protagonistes d'una competició en la qual, davant la previsió meteorològica, l'organització extrem les precaucions perquè els participants tinguessin especialment en la secció de "run", el màxim de punts possibles per refrescar i hidratar-se.

Ara el proper objectiu de Alessia és participar en el primer Ironman del seu país d'origen, Itàlia, i que tindrà lloc 23 de setembre a Cervia.