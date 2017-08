Miquel Salvó fa el salt a l’ACB de la mà del Gipuzkoa Basket

El club basc ha fet oficial el fitxatge de Salvó, tal i com ha avançat Xavi Ballesteros de l'Esportiu, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet estatal. El vilanoví firma un contracte que el lliga fins l’estiu del 2019.

Miquel Salvó (2,05 m i 23 anys) jugarà a la Lliga Endesa la temporada vinent. L’aler-pivot de Vilanova ha fitxat pel Guipúscoa, un equip que acaba de certificar l’ascens a l’ACB, la màxima categoria del bàsquet nacional. L’acord, de dues temporades més dues més d’opcionals, es va gestar fa unes setmanes, però fins avui no s’ha signat.

El vilanoví havia despertat l’interès de diversos equips de la Lliga Endesa i de la Leb Or després de firmar una gran temporada amb l’Oviedo, aconseguint unes mitjanes de 8,5 punts, 4,6 rebots i 1,2 assistències per partit. El millor moment va arribar quan l’Oviedo va guanyar la Copa de la Princesa i Miquel Salvó va ser designat el millor jugador de la final.

La relació amb el Manresa

El Bàsquet Manresa va fitxar fa un any a Miquel Salvó, després que aquest jugués a Leb Plata amb el Tarragona. Els del Bagès van decidir cedir-lo a l’Oviedo, per jugar a Leb Or i seguir aquest “pas a pas” que caracteritza la carrera del jugador vilanoví.

Però els agents de Salvó es van guardar un as a la màniga: si el Manresa perdia la categoria, com així ha succeït, en Miquel quedava lliure del seu vincle contractual. Tot i l’interès dels manresans per repescar-lo, Salvó ha preferit provar la seva vàlua a l’ACB.