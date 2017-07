L’equip Electro Ocasión guanya les 24 hores de Futbol Sala

Els jugadors de l’equip Electro Ocasión s’han proclamat campions de les 24 hores de Futbol Sala Vila de Sitges. L’equip guanyador s’ha imposat a la gran final d’aquest diumenge davant del Bamba Negra Pizzero en un dels partits més intensos dels últims anys.

El partit ha acabat amb empat a 1, però a la tanda de penals, l’encert de l’Electro Ocasión ha estat clau per guanyar la 32a edició de la competició. L’equip Eco 3 ha quedat en tercer lloc.

Al llarg del torneig, organitzat per l’associació de Futbol Sala Vila de Sitges amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, han participat 13 equips i han jugat més de 250 jugadors. El regidor d’Esports, Ensenyament i Joventut, Eduard Terrado, destaca la importància de “posar en valor les 24 hores de Futbol Sala Vila de Sitges, per tenir més de trenta anys d’història, per aplegar molta gent jove amant de l’esport i ser tot un clàssic del calendari esportiu sitgetà“.

