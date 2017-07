El Sitges de Rafa Porras torna a la feina aquest dissabte

Amb cinc cares noves, les de Adri Alonso, Rubèn Cortes, Pablo Pérez així com els juvenils procedents de la blanca Subur Enric Bono i Pablo Pérez, també la d’Albert Durango fent la pretemporada amb l’equip tenint tots els números d’incorporar-se al Sitges i tres juvenils, el segon projecte amb Rafa Porras i Arturo Valera a la banqueta es retroba aquest dissabte 29 al punt de les 19 hores al Municipal d’Aiguadolç jugant un partit entre ells per seguir amb un sopar tots junts de benvinguda a la pretemporada.

20 entrenaments que s’iniciaran el 1 d’agost i tres partits de preparació, el 12 d’agost el memorial Garcia Monté que encara falta per confirmar el Rival, el 26 el partit de festa Major que rebran al nou Vilanova d’August Isabel i el 28 al camp de l’Olesa, per preparar l’equip sitgetà, l’inici del campionat de lliga més matiner que mai el 3 de setembre.

Una lliga que el mateix entrenador Rafa Porras manifestava que serà molt diferent al darrer any i més complicada, ressaltant que de nou un dels grans favorits a pujar tornava a ser la Joventut Ribetana però sense descartar al Cubelles que s’estava reforçant molt bé, ni al Sant Mauro, el Moja o el mateix Montserrat Igualada amb la vista posada també al Ribes o Olivella i com no l’Òdena.

L’estrena dels sitgetans del campionat de lliga serà al camp del Piera, debutant al Municipal d’Aiguadolç rebent a l’Òdena, la tanda de derbis comarcals arribant als dos mesos del inici, el primer serà a la jornada 9 al camp del Ribes per seguir a la jornada 10 jugant al Municipal d’Aiguadolç amb el filial del Suburense, l'Olivella, el 19 de novembre ho farà al Bosc de Plaza davant la Joventut Ribetana i a la jornada 15, el 16 de desembre, jugaran al camp del Cubelles tancant el campionat a la jornada 34 al camp del Riudebitlles.

Els jugadors que continuen una temporada més son David Carrasco, el capità Victor Olmedo, Xavi Rodríguez, Alex Pérez, Franc Candel, Idris Divols, Bernat Ferrer, Jonatan Durango, Ferran Pérez, Victor de la Fuente, Rafa Garcia, Ricard Fernàndez, Xavi Martínez, Pepe, Javi Dorado i Yago Arenas.

Mentre que les baixes han estat Enrique Alejaldre, Mustang, Jorge Ayala, Dani Midgley i Eric Gonzalvez.

Tot això segons el cos tècnic no es descarta alguna que altre incorporació més de perfil ofensiu o del mig del camp o un altre porter.