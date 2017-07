Crònica dels Velocistes Penedès al Campionat Europeu Sub20

Aquest cap de setmana es va celebrar a Grosseto (Itàlia) el Campionat Europeu Sub20 d'atletisme, amb l'excepcional participació del Pol Retamal, atleta del F.C.Barcelona i membre del Club atletisme Velocistes Penedès.

En Pol va participar als 200mll, aconseguint un gran 4art. lloc i va fer bronze amb rècord d'Espanya inclòs al relleu 4x100.

Una nova exhibició de talent, cor treball i passió per aquest esport per part del Pol, que arribava a Grosseto en el millor moment de la temporada, i amb possibilitats de tot. El Pol guanyava amb facilitats les sèries classificatòries i la semifinal i es plantava a la final com un dels favorits per aconseguir el títol. Una sèrie de factors, com la intensa calor que feia a Grosseto, els nervis i la forta tensió competitiva van fer que en Pol patís una forta baixada de tensió una hora abans de la final. Es va poder recuperar a temps, gràcies als serveis mèdics de la RFEA, que van fer una gran feina. Un cop allà, espectacular cursa, intentant suplir amb el cor allà on no arribaven les cames, per aconseguir un magnífic 4art. lloc (millor resultat històric d'un velocista espanyol Sub20), a dos centèsimes del bronze, i a tocar de la plata també.

A la jornada de cloenda i ja més recuperat, juntament amb els seus companys Sergio Lopez, Daniel Ambros, Manuel de Nicolás i Javier Troyano, es feien amb la medalla de bronze al relleu 4x100, amb un grandiós rècord d'Espanya 39''59. Gran futur per l'atletisme de velocitat del nostre país.