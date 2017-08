El Torneig Eduard Manchón celebra el 20è aniversari aquest dissabte a Coma-ruga

La platja de Coma-ruga acollirà aquest proper dissabte 5 d’agost, a la tarda, la XXa edició del Torneig de futbol platja Eduard Manchón i el 7è Memorial dedicat al cèlebre extrem del Barça, organitzat per la Penya Barcelonista de Coma-ruga.

L’acte de presentació de l’esdeveniment s’ha dut a terme aquest matí a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell, i hi han assistit l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; el regidor d'Esports, Ferran Trillas, i el president de la Penya Barcelonista de Coma-ruga, Josep Maldonado.

Tots tres han coincidit a valorar el Torneig Eduard Manchón com un esdeveniment “emblemàtic i clàssic” del món penyístic del Barça i com un referent del lleure i l'esport a la Costa Daurada. En paraules del seu màxim organitzador, Josep Maldonado, el torneig té tres dimensions importants: l’esportiva, la mediàtica i la solidària.

En la vessant esportiva, el Torneig començarà a les 16h amb un partit de jugadors del grup Amics d'Eduard Manchón que s’enfrontaran a l’equip de veterans del Barça de més de 55 anys. A partir de les 18h, es jugarà un partit entre integrants de la Penya Barcelonista Coma-ruga 95 i l’Equip de les estrelles, que inclou exjugadors del Barça com Guillermo Amor, Jesús Angoy, José Mari Baquero, Julio Salinas, Julio Alberto o Ricardo Serna, entre d’altres.

A banda dels al·licients esportius, el Torneig convida cada any a personatges populars i mediàtics, que també atrauen l’atenció de nombrosos curiosos a la platja de Coma-ruga. Enguany han confirmat l’assistència la periodista Mari Pau Huguet, músics com Joan Reig, Núria Feliu, Lucrecia o Pemi Fortuny, l’estilista Josep Pons o la model catalana Mireia la Laguna, Miss Món 2015.

La tarda de dissabte comptarà també amb altres propostes lúdiques i esportives com ara la presentació en societat d’una nova modalitat esportiva que arriba amb força des de terres escoceses i angleses: el Walking futbol, una curiosa variant del futbol en el què el fonamental és no córrer.

També durant la tarda està previst un partit d’exhibició del Nàstic Genuine, l’equip del Nàstic per a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual i que compta amb gairebé mig centenar d’integrants.

Al llarg del Torneig també hi haurà moments per al record de futbolistes del Barça o de personatges vinculats al Torneig traspassats en els últims mesos, com és el cas de Miguel Ángel Ustillo o el cantautor Pere Tàpias, respectivament.

Ja al vespre, el Torneig clourà amb un sopar de les penyes del Barça per a prop de 300 assistents, ple d’actuacions musicals, de màgia i d’humor.



Com ja és habitual, el Torneig Eduard Manchón també s’acompanya aquest 2017 d’una vessant solidària. En aquesta edició ho farà col·laborant amb el Banc de Sang i Teixits i animant a tots els assistents al torneig a donar sang, atès que durant l’estiu les donacions baixen fins a un 30% pel canvi d’hàbits de la població. Per aquest motiu, una unitat mòbil del Banc de Sang s’instal·larà dissabte al passeig marítim de Coma-ruga, davant de l’Hotel Brisamar, de les 16.30h a les 20.30h.