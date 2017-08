El Suburense es fa amb el trofeu de Festa Major de Moja als penals

AE Moja 2 – CF Suburense 2

Tan sols dos dies després de la tornada a la feina el Suburense jugava aquest diumenge a Moja en el trofeu de festa Major, un partit en que l’equip de Xavi Hereu que s’avançaven al marcador, van acabar empatant guanyant el torneig en la tanda de penals, en una primera prova en la que es van veure detalls a destacar en una primera part més ordenada però amb poques ocasions i una segona amb més arribada per part dels dos equips que notaven i molt l’aspecte físic degut que tan sols havien tingut dos entrenaments.

S’avançava l’equip de Sitges en un passi en profunditat de Marc Navarro per un Michel possible nova incorporació que la col·locava molt bé al minut 20, empatant els locals en possible fora de joc al minut 38, sorprenen als primer instants de la represa el locals amb un gran gol, a partir d’aquí amb la sortida al terreny de joc d’Ivo, Adrià Freixa, Dani Arbós, Marc Riba i Salva, és cert que sobretot Ivo va tenir un parell de ocasions clares per poder desbloquejar però també van poder guanyar els de casa a l’últim sospir en que el porter Alex responia amb una magnifica aturada, per tant una primera prova en forma de partit que poques conclusions es pot treure davant un Moja, que jugarà una categoria per sota, però que amb el primer test de contacte amb la pilota es comença a veure que potser la línia que més s’haurà de treballar és la de darrera en les seves dues bandes.

Fitxa tècnica

Amb moltes absències jugava aquest primer partit de preparació, el cos tècnic Fernando Quirós i Xavi Hereu van poder comptar amb aquests jugadors,

Alex, Alberto, Manu, Jorge Ayala, Ricard, Jordi Gallego, Gerard, Michel, Loren, Marc Navarro i Pau. També jugaven Adrià Freixa, Ivo, Dani Arbós, Marc Riba i Salva