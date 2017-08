La pretemporada dels equips garrafencs de 3ª Catalana en marxa

El dissabte i diumenge 3 i 4 de setembre amb els enfrontaments Òdena-Cubelles, Piera-Sitges, Molanta-Ribes, La Munia-Joventut Ribetana començarà la lliga pels cinc equips del Garraf que militen en el grup 12é de la Tercera Catalana, una competició la d’enguany en la que s’espera molt, però que serà molt complicada e igualada en la que la Joventut Ribetana s’ha reforçat per millorar el segon lloc aconseguit, el Sitges que compta amb pràcticament tot el bloc nou amb les sis incorporacions realitzades, millora la part de davant i la porteria el Cubelles de Xavi Vilagut que ha perfeccionat un segon projecte amb una barreja de veterania i joventut que els col·loca a priori amb els equips amb opcions.

L’Olivella amb Victor Doñate a la banqueta es presenta amb un nou projecte jove i de futur mentre que el Ribes te com objectiu consolidar la categoria en el seu debut al grup 12è. amb tot això es obvi de la importància i la necessitat de realitzar una molt bona preparació al llarg del mes d’agost essent aquest el calendari dels partits de preparació del 5 equips.

La Joventut Ribetana CF

L’equip de Jaume Sarasa tornava a la feina el 31 de juliol jugant aquets partits de pretemporada. El dissabte 12 al punt de les 19 hores al Bosc de Plaça, Joventut Ribetana-Igualada tot un plat fort per començar. Dimecres 16 d’agost a les 20 hores a Vilafranca davant el primer equip vilafranquí. Diumenge 20 de juliol a les 20 hores a Sitges Suburense-Joventut Ribetana, falta per confirmar partit per el dimecres dia 23, per finalitzar el dissabte 26 d’agost al Vendrell a les 19 hores Vendrell-Joventut Ribetana.

UE Sitges

El Sitges de Rafa Porras iniciava la pretemporada el dissabte 29 d’agost tenint previstos tres partits de preparació, el primer el 12 d’agost el tradicional memorial Garcia Monte a les 19 hores al Municipal d’Aiguadolç davant el Maganell, el 26 d’agost el partit de Festa Major a partir de les 19 hores davant el nou Vilanova d’August Isabel, jugant el dilluns 28 d’agost a Olesa, l’equip realitzarà un estatge del 18 al 20 a Prades.

CF Cubelles

Els d’en Xavi Vilagut sons el que comencen més tard la pretemporada, aquest dijous dia 10 d’agost. El 15 d’agost dimarts jugarà el primer partit de preparació al Pons i Ventura davant el Calafell, el 19 d’agost jugaran al camp del Ciutat Cooperativa a Sant Boi, dimarts 22 d’agost partit a Cubelles davant el Guissona, el dissabte 26 d’agost de nou a Cubelles davant el Juvenil del Vilafranca, mentre que diumenge 27 es jugarà a Castelldefels amb el Castelldefels B.

CE Olivella

El dimarts dia 1 començava a rodar la pilota per Olivella amb 8 renovacions, 12 noves incorporacions i sis jugadors a prova del filial del Suburense entrenats per Victor Doñate prepara l’inici de la lliga. El primer partit de preparació el jugaran el dissabte 12 d’agost a l’Arboç, el dijous dia 17 a Olivella a partir de les 18’30 es jugarà davant el Penya Jove. Dissabte 19 a les 19 hores Olivella-Tancat, el dimarts 22 Olivella-Suburense, tancant la pretemporada el dissabte dia 26 a les 18 hores amb el Sant Jaume dels Domenys-Olivella.

CD Ribes

Quatre partits ha planificat el Ribes de Toni Salido per la pretemporada que iniciava el dijous 4 d’agost de nou a la Tercera Catalana. Jugant el primer partit aquest dissabte dia 12 al camp del Calafell, el dimecres 16 d’agost al Bosc de Plaça al punt de les 18 jugant davant el Tancat, el dijous 24 d’agost jugaran a les Roquetes amb la Penya Jove, jugant el darrer a casa a les 18 hores davant el Gavà Mar.