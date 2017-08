L’AB Vendrell inicia els entrenaments amb tres cares noves

El conjunt vendrellenc, comença la pretemporada, amb tres cares noves, respecte l’equip que va aconseguir, la temporada passada, l’ascens a primera catalana i el campionat de Catalunya. Els del Baix Penedès, que competiran a l’exigent primera catalana, s’han reforçat amb el pivot Jordi Solé, que prové del junior del CB l’Hospitalet, el base Manu Torres provinent del Torredembarra BC i d’Eloi Sadurní, que serà el preparador físic i també farà les funcions de segon entrenador. Per contra, les baixes, seran les de Yeison Colon, que ha fitxat pel Bàsquet Ribes, David Alcon, que jugarà al Bàsquet Teresianes i Amador Blas, que deixa de ser el segon entrenador del primer equip i passa a entrenar a un equip de la base, la resta dels components de la plantilla taronja seran els mateixos del curs passat.

Així doncs, com a bases estaran Oriol Mateu, Jordi Nieto i Manu Torres, com escortes José Luna i Adrià Trouvé, alers Lluís Casado i Alejandro Cereto, alers-pivots Omar Francisco i Yero Thiam, com a pivots Marc Molina, José Gabaldón i Jordi Solé. Marc Rovirosa continuarà una temporada més com a entrenador, ajudat per Eloi Sadurní, sens dubte, un bloc competitiu i compensat, per afrontar una competició molt exigent i que amb la nova reglamentació posarà la permanència molt cara.

Els de Coma-ruga, s’estrenaran a la competició el dia 17 de Setembre reben la visita de l’UB Sant Adrià B, el dia 3 de desembre jugaran el derbi penedesenc davant Els Monjos, però, abans de la competició oficial, els del Vendrell, en aquesta pretemporada, jugaran un seguit de partits amistosos davant de rivals d’entitat, molt d’ells, competiran a Copa Catalunya, el proper curs.