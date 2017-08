George Savescu i Francisco José Herrera al 17è Campionat del Mon de Natació Màster

Des de el dia 7 d’Agost i fins el dia 20 s’estan celebrant a Budapest (Hongria) el 17è Campionat del Mon de Natació Màster reservat a nedadors majors de 25 anys.

El Club Natació Vilanova està representat per Francisco José Herrera en la categoria més 35 anys i George Savescu en la categoria més 40 anys.

En les proves d’aigües obertes celebrades al Llac Balatón sobre la distància de 3 Km. les categories de 25+, 30 i 35+ van veure reduït el seu recorregut inicial deixant-lo en 2,4 Km degut a inclemències meteorològiques adverses (pluja i fort vent que provocaven onades al llac) per poder preservar la seguretat dels nedadors durant les proves. Les categories que van nedar dijous i divendres van poder realitzar el recorregut inicial traçat sobre la distància de 3 Km.

George Savescu va participar divendres 10 d’agost dins de la categoria reservada a nedadors de 40+ anys, assolint la medalla de 6è classificat (96 participants la FINA, Federació Internacional de Natació Amateur atorga medalles als sis primers classificats de cada categoria a la competició d’aigües obertes) amb un temps de 41:04.1 (3 Km). George Savescu és un nedador molt experimentat en proves d´aigües obertes que va arribar al Club Natació Vilanova el primer trimestre de l’any 2016 i que està donant un esplèndid rendiment des de la seva arribada. Aquest resultat el deixa molt satisfet ja que era un objectiu (quedar entre els 10 primers de la seva categoria) que tenia molt present des de feia molt de temps. Un gran resultat que fa que es tregui un gran pes de sobre per poder treballar més tranquil·lament en futurs reptes i millorar en els petits detalls que poden decidir les posicions del podi.

La categoria de Francisco José Herrera (35+) va realitzar la seva prova dissabte 11 d’agost, sent una de les que ha vist modificat el recorregut cosa que no ha privat al nedador vilanoví de situar-se en el "top 10" de la categoria, concretament en el 9è lloc (de 78 participants) amb un temps de 37:34.2. al final de la cursa. Una posició esplèndida en el que no comptava inicialment de situar-se el propi nedador. Una prova molt dura degut al fort vent amb una aigua molt remoguda i amb poca visibilitat.

Aquest dilluns en la prova de natació en línia de 800 m. lliures masculí Fco. José Herrera ha realitzat el 21è millor temps dels nedadors inscrits amb 9:50.04 en la seva categoria (44 participants).

No ha aconseguit rebaixar el seu millor registre en aquesta prova que era l’objectiu. En cap moment ha tingut bones sensacions i no ha estat capaç d´entrar dins la prova. Malgrat això torna de molt satisfet de Budapest amb la seva primera participació en un mundial màsters i una classificació dins del "TOP 10" en aigües obertes.