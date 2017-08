Alejandro Saiz Cañada campió al torneig del circuit juvenil d'estiu de la Federació Catalana

Alejandro Saiz Cañada, tennista vilanoví de categoria cadet, que pertany al club de tennis Tarragona i és de primer any, es proclama campió cadet masculí al club de tennis Cubelles on s'ha realitzat el torneig del circuit juvenil d'estiu de la Federació Catalana de tennis aquesta setmana.

El jove tennista porta un estiu regular, ple de bons resultats arribant lluny als quadres de joc, cosa que el farà pujar força al rànquing nacional. Encara que té 15 anys ha jugat tornejos en categories cadet i junior. Va aconseguir ser semi-finalista als tornejos de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú com a cadet i semi-finalista junior a Berà i també a Vilanova i la Geltrú, els resultats van ser millor a Manresa on va ser finalista cadet i a Calafell on va arribar a les dues finals, la cadet i la junior, per rematar aquesta setmana al quadre cadet masculí on va ser per fi campió.