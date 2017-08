El CF Banyeres celebra el 90è aniversari

Presentarà els fitxatges, el planter i la samarreta de la nova temporada en una jornada plena d’actes amb les entitats culturals del poble i la presència d’alguns representants de la Federació Catalana de Futbol

El CF Banyeres compleix enguany 90 anys d’història, una xifra més que significativa del que és aquest club tenint en compte els temps que corren i en els que diversos clubs del Baix Penedès han desaparegut. Per commemorar l’efemèride, la junta directiva ha programat una jornada especial pel pròxim diumenge 27 d’agost que també servirà per presentar les novetats de la nova temporada. Els fitxatges i les noves samarretes, patrocinades per una entitat col·laboradora del club com és la Societat Nova, seran els dos atractius més destacats per a l’afició. Els actes començaran a dos quarts de 5 de la tarda al Camp Municipal de Banyeres.

Pablo Curieses, membre de la junta directiva del club, ha explicat quins seran els actes que es realitzaran durant la jornada. En primer lloc, es farà una exhibició amb les entitats folklòriques del poble; el Drac, els Diables, els Trabucaires, els Bastons i l’Esbart Santa Eulàlia. Tot seguit, es farà entrega de la placa commemorativa del 90è aniversari als representants de la Federació Catalana de Futbol, a l’Ajuntament de Banyeres i a la FE Vilafranca. La cirereta al pastís la posarà el partit entre el CF Banyeres i l’equip de l’Alt Penedès.

Curieses va entrar a formar part del club fa cinc temporades per complir les tasques de coordinador del futbol base. Amb la creació de l’Escola Marc Bartra, que va fusionar el futbol formatiu de la JE Sant Jaume i el CF Banyeres, es va convertir en un dels representants del conjunt banyerenc dins de la junta. Poc temps després, però, es va desvincular d’aquest nou club i va entrar a formar part de la junta directiva de l’equip groc.

En referència als 90 anys d’història que celebra el club, ha explicat que “per a la gent que fa moltíssims anys que està dins d’aquesta entitat així com per als socis, suposa una cosa molt bonica i real del que és portar una entitat cap endavant durant tant de temps.

Per la seva part, el flamant president, Jose Mª Acosta, ha reconegut que “és un orgull poder ser president del CF Banyeres, una entitat del poble que probablement és la més antiga que hi ha. Poder estar ara com a president en el 90è aniversari t’enorgulleix” ha insistit. També agraeix a totes les persones que han estat complint diferents funcions dins del club en aquestes nou dècades, des de membres de la junta fins a entrenadors passant pels jugadors.

Acosta ha estat una de les persones que més ha apostat pel futbol del poble, sobretot quan el primer equip va reaparèixer després d’un any de parèntesis en el que no va sortir a competir a l’antiga Tercera Regional. No obstant això, les categories inferiors encapçalades per l’equip Juvenil van permetre que el club seguís ben viu.

Amb tants partits i tantes temporades a l’esquena, el president reconeix que “és una tasca que comporta molt de treball perquè has d’estar al peu del canyó cada cap de setmana”. Pel que fa a el present i futur de l’equip, ha explicat que “ara hem apostat per uns entrenadors que coneixen molta gent jove i ho hem fet amb vista a fer una plantilla pel futur”. En aquest sentit, també s’ha referit a tots els nens i joves banyerencs que estan jugant a l’Escola Marc Bartra i ha dit que “farem tot el possible perquè tots els que han mamat el Banyeres des de petits siguin la base del futur per poder arribar als 100 anys d’història”.

Després d’algunes temporades convulses en les quals el club ha patit en excés per poder mantenir la seva plaça a Tercera Catalana, enguany arranca un projecte jove i il·lusionant que ha de ser la base d’un vestuari que es consolidi en els pròxims anys a l’espera que els joves futbolistes del poble arribin a la categoria amateur per defensar els colors i l’escut de l’equip del seu poble. El passat ja està escrit. El futur és seu.