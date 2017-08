Justes taules

UE Sitges 2 - CF Vilanova 2

Aquesta vegada a la ratonera d’Aiguadolç enfront un rival que ha causat molt bona impressió, una UE Sitges que no dubto farà una molt bona temporada enguany a Tercera Catalana, i que fonamentalment ha acreditat que té molt ben apamat el terreny de joc sitgetà, on molts equips ho passaran malament i on jugar a futbol és complicat.

El partit en tot moment ha estat molt anivellat, no sols en el joc sinó en el marcador. El Vilanova com no podia ser d’altre manera, ha estat en la major part superior en el joc col·lectiu, si be en el global de les ocasions el Sitges n’ha tingut algunes més i millors fonamentalment a la primera part.

El Vilanova fidel al seu estil i proposta de joc ha fet una lectura en bona part incorrecta del joc intentant jugar la pilota com si es tractés de camp gran i gran part de les ocasions creades es perdien a tres quarts prop de l’àrea.

Per contra els locals amb poc en tenien prou, i entre jugades d’estratègia i joc directe han arribat fàcil i bé.

Adri Alonso amb un gran gol desprès d’una contra de llibre ha estat el gran incordi dels vilanovins. Res nou.

Pel Vilanova han destacat especialment, Ivan Torres, Lucas Cages i Sergio Ximenes, Moha ha tingut minuts que han estat els primers i de qualitat però lògicament mancat de ritme desprès d’una setmana sols d’entrenaments.

El Sitges globalment molt bé, en un estat de maduració ara mateix per la categoria Tercera Catalana millor que el Vilanova per afrontar la Segona Catalana.

Continua preocupant la feblesa de la línia defensiva del Vilanova, amb molt la línia que necessita de més ajustaments, si tenim en compte que ara ja comença la lliga, i els rivals son de la mateixa categoria i no jugaran amb tarannà amistós com fins ara. Diumenge ja hi ha punts en joc.

Partit en definitiva molt entretingut per els 150 espectadors que hi han estat presents.

25 graus de temperatura. Abans de l’inici del partit s’ha guardat un minut de silenci per les víctimes des atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.

El Sitges als penals ha resultat el guanyador al superar al Vilanova i s’ha endut el Trofeu de Festa Major que ha entregat la jugadora del FC Barcelona, Aitana Bonmatí recent campiona d’Europa amb la selecció espanyola.