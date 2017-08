Sensacions repartides

UE Sitges 2 - CF Vilanova 2

Partit distret el jugat aquest dissabte per part del Sitges i el Vilanova al municipal d’Aiguadolç darrer dels vilanovins i penúltim de pretemporada dels sitgetans degut que aquets dilluns ho faran al camp del Olesa. Els dos fidels al seu estil de joc van causar bones sensacions tot a una setmana de l’inici de l’hora de la veritat.

Sense oferir la seva millor versió de joc els d’en Rafa Porras van intentar amb un futbol més directe buscar l’esquena al Vilanova a la recerca de les dos seves referencies d’atac Alex Pérez i Adri Alonso, anotadors dels dos gols del Sitges però li va faltar mig del camp, per la seva banda els vilanovins realitzant un futbol més de toc i combinació es van trobar un xic ofegats per la manca d’espais i potser li va faltar fer servir més les bandes millorant amb la sortida al terreny de joc de Sergio Ximénez a la segona meitat.

Amb empat a dos s’arribà a la fi del temps reglamentari oferint molt bon detalls tan uns com els altres, agradant la proposta vilanovina ressaltant tots els jugadors que ha disposat August Isabel que això si, encara te feina a fer en la línia defensiva per afrontar sense llacunes el complicat grup 3 de la segona catalana. Així com un Sitges més conjuntat fins i tot gaudien d’alguna ocasió més tan a la primera com a la segona meitat, li va anar bé l’empat a 2 final, guanyant el seu trofeu de Festa Major a la tanda de penals.

A l’inici del partit es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes del terrorisme de Barcelona i Cambrils.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Javi Dorado, Candel, Pablo Pérez, Victor Olmedo, Bernat, Idris, Jonathan Durango, Xavi Rodríguez, Marc Martínez, Alex Pérez i Adri Alonso. També jugaven Roger Cabezas, Enric Bono, Albert Durango, Marc Montaner, David Carrasco, Xavi Martínez i Raul Gonzalez.

CF Vilanova: Lucas, Marcel, Ivan, Cols, Saldaña, Codina, Iker Pujol, Barragan, Iker Latre, Ignasi i Victor. També jugaven Arnalot, Dani Fernàndez, Marc Pérez, Sergio Ximénez, Toni Pinilla, Saliu Ngon i Moha.

El proper partit

Inici del campionat de lliga a la tercera catalana grup 12, el Sitges ho farà jugant al camp del Piera, l'hora d'inici aquest diumenge a les 18'30 hores.