El Patí Vilafranca ho té tot a punt per començar la pre-temporada

Tot a punt. El primer equip del Cafès Novell Club Patí Vilafranca ja ho té tot a punt per començar la pre-temporada el proper dilluns 4 de setembre.

I és que la nova pre-temporada promet il·lusió a les files del Vilafranca. Els nous tècnics Francesc Bargalló i Roger Juncosa juntament amb el preparador físic, Cesc Roca han configurat una pre-temporada amb diverses sessions, per tal d’arribar el dia 15 d’octubre en plenes garanties per afrontar el primer partit de lliga a Madrid dant el CP Rivas.

Així la pre-temporada consta de sis setmanes on es combinarà el treball físic i de gimnàs amb el treball de patins i pista, a més de sis partits, dels quals cinc estaran emmarcats en la copa EsportsPenedès: l’HC Alpicat, el CP Vilanova, el CP Calafell i el PHC Sant Cugat, més un d’un o dos partits més en funció de la classificació de grups. Durant aquesta pre-temporada també hi haurà lloc per enfrontar-se al subcampió d’Europa de la passada temporada l’Oliverense (portuguès) el dimarts 26 de setembre que visitarà la poliesportiva.

Així, el resum d’horaris i partits de pre-temporada del CP Vilafranca és el següent: