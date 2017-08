L’Arboç organitza la II Cursa Solidària contra el Càncer

El proper diumenge 1 d’octubre tindrà lloc pel circuit urbà de la vila de l’Arboç la Segona edició de la Cursa Solidària contra el Càncer, una iniciativa promoguda per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració del Club Esportiu l’Arboç.

Amb sortida des de la plaça de la Vila (davant de l’Ajuntament), la 2a Cursa Solidària contra el Càncer ofereix tres variants d’inscripció: una marxa a peu de 5 km, una cursa de 5 km i una cursa de 10 km, ambdues curses cronometrades amb xip per athleticevents.net.

També hi haurà una cursa infantil amb inscripció gratuïta, que es podrà formalitzar el mateix dia de la cursa. A banda dels avituallaments, tots els participants rebran la denominada bossa del corredor, amb una samarreta tècnica, fruita, beguda i altres regals i promocions.

Per a més informació i inscripcions hom pot adreçar-se a la plana web www.athelicevents.net, o bé realitzar la inscripció presencial a les dependencies municipals del Punt d’Informació Juvenil, a la Casa de Cultura (Major 37 baixos).

El preu de la inscripció fins el 31 d’agost serà de 13 euros per la cursa de 10 km, d’11 euros per la cursa de 5 km i de 9 euros per la marxa a peu. La cursa infantil serà gratuïta. Del 31 d’agost fins el 26 de setembre el preu de la inscripció pujarà 1 euro per modalitat.

Uns dels objectius prioritaris de la cursa és la recaptació de fons per la lluita contra el càncer. Una part del preu de la inscripció anirà destinada a la campanya “En el amor y en el càncer” de la Fundación Más que Ideas.