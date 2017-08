Carles Aguilar supera el repte de la Ruta dels Templers

Després de 37 hores corrent en solitari a través de la Ruta dels Templers durant 190 km i 3.500 m de desnivell, el periodista i corredor d'ultra distancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Carles Aguilar va tornar al punt de partida del repte a la localitat Soriana del Burgo d'Osma.

El desafiament esportiu ha estat canalitzat a través de l'associació MPS Espanya per donar visibilitat social a la mucopolisacaridosi i síndromes relacionats.

Les mucopolisacaridosis (MPS) són un grup de malalties originades en errors innats del metabolisme dels glucosaminoglicans, també anomenats mucopolisacàrids, que produeixen acumulació progressiva d'aquestes molècules en els lisosomes de les cèl·lules del teixit connectiu, inclòs cartílag i os. Són causades per la deficiència dels enzims lisosomals que els degraden. Els símptomes característics són la hiperactivitat, els desordres del son, la pèrdua de la parla en alguns casos, deformacions físiques i orgàniques i en alguns casos, el retard mental i la demència. L'esperança de vida dels nens amb aquestes síndromes no sol arribar a la pubertat ja que actualment no existeix cura possible.

"Templars Xtrem Trail" va posar en marxa un espai web propi com a plataforma de difusió des d'on s'han projectat totes les accions relacionades amb aquest esdeveniment. S'ha planificat i realitzat una campanya de difusió a tots els mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió i xarxes socials per assolir el màxim nombre possible d'impactes.

En relació al repte esportiu, Carles Aguilar va prendre la sortida des del Burgo d'Osma cap Vinuesa en una primera etapa de 77 km que va estar marcada per les altes temperatures (Es van fregar els 38 graus) el que va suposar una dificultat afegida que va repercutir directament en l’aspecte físic i mental de l'atleta que, tot i això, va aconseguir arribar a Vinuesa sobre les 9 del vespre encara que visiblement esgotat.

La segona etapa, considerada l'etapa reina de l'esdeveniment, amb 70 km i 2.400 m de desnivell, va mantenir una temperatura elevada per sobre dels 33 graus però el fort desnivell va ser una duríssima prova física i mental que va ser minant la resistència del corredor fins al punt que els últims 10 km restants fins a arribar a San Leonardo de Yagüe van ser un autèntic suplici amb fortes molèsties en músculs i articulacions. Finalment, en la tercera i última etapa des de San Leonardo de Yagüe fins Burgo d'Osma de "només" 40 km, Carles Aguilar va patir de forma especial tot el cansament acumulat i va cremar les poques energies que mantenia en la reserva i després de gairebé 10 hores va aconseguir completar el desafiament tal com s'havia proposat des del principi.

La preparació física i mental per tal d’afrontar aquest desafiament ha suposat un entrenament previ de 5 mesos d'activitats intensives. L'atleta Carles Aguilar ha realitzat tot el recorregut de "Templars Xtrem Trail" en solitari i depenent únicament dels seus propis recursos ja que d'aquesta manera es pretenia ser capaç de superar tots els possibles imprevistos i dificultats que puguessin aparèixer al llarg del trajecte. Una dels quals va ser gestionar l'aigua durant llargs trams de diverses hores sense possibilitat de reposar líquids, especialment en el transcurs de la segona etapa ...

Al marge d'un equip de professionals i firmes comercials que s'han sumat a aquest projecte a nivell oficial s’ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Sòria

Un cop tornat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) l'atleta ha iniciat un llarg període de recuperació a tots els nivells abans de decidir-se per algun possible nou projecte de futur.