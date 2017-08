Quin Suburense es veurà en aquest nou escenari de 2ª Catalana?

El Alt. Sant Just serà el primer rival del Suburense en el seu retorn al grup 3 de la segona catalana, enredera queda la pretemporada en la que aquest nou projecte dirigit des de la banqueta per en Xavi Hereu ha jugat sis partits de preparació, amb quatre victòries un empat i una derrota, sumant les dues últimes victòries al camp del seu filial, l’Olivella per 2-4 així com al camp del Terlenka, anant una mica de menys a més.

Ara comença l’hora de la veritat per l’equip en aquesta difícil sempre Segona Catalana, tot i això comptant amb una plantilla pràcticament nova amb la continuïtat tan sols de tres jugadors del primer equip, Alberto, Geri i Marc Navarro i quatre del B, el porter Marc Muñoz, Gerard Balbuena, Sergi Plaza i Guillem Viñola, incorporant quatre procedents del juvenil de la Blanca Subur, Victor Matías, Manu Muñoz, Jano Ramos e Isaac Linares, incorporant Jordi Gallego i Marti Ferret procedents de la Joventut Ribetana, Ivo Luque i Ricard Vallès del Moja, Salva Milà del Ribes, Adrià Freixa i Michel Fustino de la Fundació Alt. Vilafranca, Hèctor Iniesta de la Munia, Jorge Ayala del Sitges, així com el porter Alex Rodríguez del Sant Pere de Riudebitlles, esperant incorporar algun que altre més.

Sense cap mena de dubtes un Suburense amb molta pólvora en atac, un mig del camp compacte i equilibrat, així com un bon organitzador amb Geri d’enllaç, els dubtes al principi els generava en defensa, però al llarg dels partits de preparació jugats s’ha vist millora però falta reforçar una mica més els laterals, amb tot això i amb la desconeixença de la categoria depèn molt del començament i la dinàmica de l’inici, l’objectiu és no patir angoixes, després vindrà la resta.

Amb la diferència que hi ha d’una categoria, de la primera a la segona, és cert que aquest grup 3 pinta molt complicat, al primer mes els sitgetans se la jugarant primer amb el Sant Just, Fuensanta Fajo, Can Trias i Espluguenc, el derbi el jugarà a la jornada 16 al Municipal d’Aiguadolç davant el Vilanova, per finalitzar la primera volta al camp del Alt Vilafranca, d’entrada aquest Suburense genera bones sensacions després el campionat posarà cadascú al seu lloc.