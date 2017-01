Juan Luís Ruiz i Lluís Valls, a les primàries de la Federació Alt Penedès - Garraf del PSC

L’alcalde de Gelida, Lluís Valls, i el portaveu del govern de Vilanova i la Geltrú, Juan Luís Ruiz, han iniciat la cursa per ser candidats a les primàries de la Federació Alt Penedès-Garraf del PSC. Els dos polítics ja han fet arribat a la militància la seva intenció de ser Primer Secretari de l'organització i ja han començat a recollir avals.

Juan Luís Ruiz ocupa actualment el càrrec de primer secretari del PSC a la Federació i ha anunciat la seva candidatura sota el lema "un equip amb energia positiva pel que realment importa". I entre els objectius que es marca hi ha la necessitat "d'afavorir els espais de participació de la militància per donar múscul al partit" i "buscar una major coordinació i visibilitat a la nostra representació a les institucions i al partit".

Lluis Valls havia format part d’anteriors executives i, durant aquest darrer mandat, ha estat també Secretari d’Organització, càrrec al que va renunciar fa uns mesos, juntament amb altres companys, quan van dimitir de l’executiva per disconformitat amb la gestió de la Federació. És per aquest motiu que, sota el lema “Amb tu, al costat de la gent”, Lluís Valls manifesta la seva intenció de presentar-se com a candidat: "l'objectiu és que la Federació torni a ser un referent polític a les nostres comarques, essent l’altaveu de les idees socialistes i de les accions i propostes que duem a terme als nostres municipis”.