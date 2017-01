ERC Penedès organitza dissabte una jornada de mobilització "per la construcció de la República"

Referèndum o referèndum. Aquesta és la màxima d’Esquerra Republicana. I per encarar el procés constituent ERC ha engegat una campanya per debatre amb la ciutadania “la República que farem”. En paraules de Lluïsa Llop, presidenta regional del partit al Penedès, “el procés constituent ha de ser de baix a dalt, volem parlar i escoltar a la gent per construir plegats aquest nou país”.

Per establir aquest diàleg, una de les accions que duran a terme és una gran mobilització aquest dissabte 21 a les principals poblacions del Penedès per recollir propostes de la ciutadania i explicar com volen construir la nova República.

Per Llop és evident que ara mateix el que cal és oferir espais de debat on tothom pugui dir-hi la seva ja que “si ens proposem canviar de dalt a baix un sistema que no funciona hem de començar fent-ho diferent i parlar amb la gent és el millor camí”. La presidenta regional dels republicans també va explicar que “hi hauran noves mobilitzacions, aquesta campanya és la més important que hem fet mai, és la campanya on ens juguem el país i per tant anem a totes”.

Per la seva banda la portaveu d’ERC a Vilanova i la Geltrú, Queti Vinyals va posar de manifest que “el repte de construir un nou país és majúscul, i per fer-ho cal començar des de la base, des dels municipis” i va afegir que “des de tot arreu estem repensant com transformar les nostres viles, creiem que una nova Vilanova és més necessària que mai”. En aquesta línia va exposar els debats sectorials que estan duent a terme per “posar els fonaments d’un projecte de futur per a Vilanova”.

Actes i arguments per la República

Tant Llop com Vinyals van anar anunciant els primers actes que es duran a terme al Penedès en el marc d’aquesta campanya. Després d’un acte que va aplegar més de 300 persones de Gabriel Rufian a Sitges i de la concentració de càrrecs electes a Vilafranca, el proper acte serà amb Lluís Salvadó, secretari d’hisenda del Govern de la Generalitat que protagonitzarà una xerrada a Vilanova el proper 26 de gener sobre la hisenda pròpia. Posteriorment hi hauran més actes a les tres comarques penedesenques.