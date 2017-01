Juan Luís Ruiz, reelegit primer secretari de la Federació Alt Penedès-Garraf del PSC

Els i les militants socialistes del Garraf i l’Alt Penedès han escollit aquest dissabte, per primera vegada a través d’un procés de primàries, la persona que encapçalarà la Federació Alt Penedès Garraf del PSC els propers anys.

Un cop tancades totes les meses electorals, Juan Luis Ruiz ha estat escollit com a Primer secretari de la Federació amb un total de 201 vots, enfront dels 184 que ha obtingut la candidatura de Lluis Valls i 4 vots en blanc.

Un cop escollit, Ruiz serà proclamat en el seu càrrec el proper 4 de febrer en el Congrés de Federació a Sant Martí Sarroca. El Congrés de Federació servirà també per votar la proposta de Comissió Executiva i per debatre i traçar el full de ruta dels i les socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf per als propers anys.