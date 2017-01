Santi Vidal assegura que el Govern ha obtingut "il·legalment" dades fiscals que podria fer servir de cens electoral

El senador d'ERC i jutge suspès, Santi Vidal, ha estat oferint un seguit de xerrades organitzades per diverses seccions locals i comarcals del partit republicà. En aquestes conferències, Vidal assegura que el Govern ha obtingut de forma "il·legal" totes les dades fiscals dels catalans, i que aquestes podrien fer-se servir "per al cens electoral i per a tantes altres coses". A aquestes paraules, desvetllades per El País i recollides en diversos vídeos penjats a la xarxa, se sumen les que també afirma que "ja s'està formant" una unitat dels Mossos "especialitzada en investigació i contraespionatge", que hi ha pactats fons d'inversió internacionals per valor de 200.000 milions d'euros per si l'Estat espanyol deixa d'aportar recursos a Catalunya fruit del procés, que existeixen 400 milions d'euros camuflats als pressupostos per crear estructures d'estat, o que el Govern "ja sap" quins jutges continuaran treballant a la Catalunya independent i quins no. Les paraules de Vidal han provocat que el grup de CSQP demani la compareixença del vicepresident, Oriol Junqueras, al Parlament per donar explicacions.

El Govern es desmarca de les “opinions” de Vidal i defensa la legalitat de totes les seves accions

El Govern s’ha desmarcat de les declaracions del senador i exjutge Santi Vidal en què assegura que l’executiu ha obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans que es podrien fer servir com a cens electoral. Així ho va manifestar Vidal en el marc d’un cicle de xerrades organitzades per ERC, en les quals també va explicar, entre d’altres qüestions, que els Mossos estan formant una unitat de contraespionatge. Fonts del Govern han assegurat a l’ACN que “tot el que fa l’executiu és perfectament legal i a la llum pública” i recorden que es reten comptes al Parlament i a tots els mecanismes de control. Així mateix, afegeixen que “en cap cas l’opinió sempre respectable de persones externes al Govern és vinculant sobre allò que el Govern fa o deixa de fer” i que són els consellers i la portaveu qui explica l’acció de l’executiu.

Aquests mateixes fonts del Govern apunten que les opinions externes com les del senador Vidal són “opinions i prou” i asseguren que l’executiu no perd el temps amb les múltiples especulacions que es produeixen.

En la mateixa línia el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ha defensat a través de Twitter la legalitat de la tasca del Govern. “La nostra feina és sempre escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti”, ha assegurat.