Lloveras demana suport a la Generalitat per invertir en set projectes a Vilanova (VÍDEO)

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va presentar ahir al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, un llistat de projectes de la ciutat, "per als quals la col·laboració del govern català pot ser important per tirar-los endavant". Entre aquests, s'inclou el reivindicat nou hospital comarcal o la remodelació de la façana marítima.

Neus Lloveras va exposar al president que la comarca del Garraf "té un índex d'atur elevat i per això reclamem un suport que podria ser una empenta per remuntar". Per contra, és una de les comarques catalanes que percep menys inversió de la Generalitat. "No és un fet nou -afirma l'alcaldessa-, els alcaldes que m'han precedit s'han trobat amb la mateixa situació". Les xifres indiquen que en la mitjana dels darrers 10 anys, el Garraf és la comarca que menys inversió per habitant ha rebut.

Lloveras agraeix la sensibilitat mostrada per Carles Puigdemont, que es va comprometre a estudiar opcions per millorar aquesta situació. Entre les possibles inversions plantejades des de Vilanova i la Geltrú hi ha la construcció del nou hospital, la millora dels torrents i la xarxa de clavegueram, la remodelació de la façana marítima, el projecte d'arribada de creuers turístics o l'impuls del clúster nàutic.

També s'hi inclou una de les reivindicacions més importants del territori, com és una solució al greuge del peatge de la C-32, així com un canvi en la tarifació del trajecte en tren a Barcelona i la construcció d'un carril bici al tram de carretera que connecta el càmping amb el nucli urbà. Tots aquests projectes, argumenta l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, "han de contribuir a millorar la qualitat de vida a la nostra ciutat i al conjunt del territori".