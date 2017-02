L'oposició de Sant Pere de Ribes carrega contra el govern pel retard en la rehabilitació de la Casa de la Vila

El retard en les obres a la Casa de la Vila o en la reapertura del Local van ser dues de les crítiques constants de bona part dels grups de l'oposició de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes cap al govern local. L'alcaldessa, Abigaíl Garrido (PSC), va defensar la voluntat de diàleg i la necessitat de col·laboració dels grups de l'oposició per tirar endavant els projectes del municipi, si bé PDeCAT-Via, UM9-CUP i ERC van acusar-la d'actuar amb "inèrcia" i d'"opacitat". Tot i mostrar-se crítics amb la gestió de la informació per part del PSC, Fem poble va defensar la seva decisió d'"influir en el govern" a través d'acords, una opció també defensada pel PP, que va fer una crida a "sumar esforços" en un ple farcit de referències a "Star Wars".



Abigaíl Garrido va fer un extens repàs a les actuacions dutes a terme pel seu govern, actualment en minoria, durant l'any passat, amb especial atenció als serveis socials, que van destinar fins a 124.000 euros en ajuts durant el 2016. Garrido també va destacar l'apertura de 104 empreses durant el 2016, la meitat de les quals són pisos d'ús turístic. En aquest sentit, l'alcaldessa va assegurar estar "treballant amb la implicació de les associacions de comerciants, Node Garraf i les empreses" del municipi per consolidar el comerç local i tirar endavant nous projectes. A l'oposició, Garrido va demanar-li "corresponsabilitat".

PDeCAT lamenta la "falta de valentia" del govern

En línies generals, però, la resta de grups van mostrar-se molt crítics amb la gestió municipal. "Veiem una gestió superficial dels temes, falta de valentia per tractar els temes complexos o que exigeixen decisions poc populars", va dir el regidor de PDeCAT-Via Lluís Giralt. Segons el regidor, "el govern busca la confiança a través de les bones paraules i les bones intencions". "Amb només bones intencions no anem enlloc", va advertir Giralt, que va dubtar de la voluntat de buscar consens del govern en iniciatives com la nova ordenança cívica, que segons el regidor es va presentar abans als mitjans de comunicació que als grups municipals. En el seu discurs, el representant de PDeCAT-Via també va adreçar-se a Fem Poble: "El govern ja no us pot fer més la pilota. Les raspallades contínues són magnificents. Almenys adoneu-vos que us porten al costat bo i així us fan còmplices del bo, però també de la mala gestió. Nosaltres estem al lloc fosc. Que la força us acompanyi", va assegurar Lluís Giralt als companys d'oposició.

Fem Poble, indignat pel retard en la construcció de l'institut

"Nosaltres estem al mateix lloc que vosaltres, la diferència és que nosaltres hem vist la capacitat d'influir i portar propostes i batallar-les perquè surtin endavant.", va respondre el representant de Fem Poble Alejandro Conde a Lluís Giralt. El regidor de Fem Poble també va demanar al seu company d'oposició que "deixi de marejar la perdiu" i digui "clarament què vol fer" en referència a "si planteja un govern alternatiu". Malgrat defensar la seva voluntat de col·laboració, Fem poble també va mostrar-se contundent contra el govern local, criticant la gestió de la informació, que és "un absolut desastre", segons Conde. El grup també va mostrar-se "indignat" pel fet que l'Ajuntament encara no hagi cedit els terrenys per a la construcció de l'institut de secundària El Xaloc, actualment en mòduls prefabricats, i amb el fet que la Casa de la Vila segueixi en obres enguany. "Sembla que aquest ajuntament és incapaç de resoldre els temes. Esperem que sigui aquest any quan la Casa de la Vila torni a estar oberta", va dir el regidor de Fem Poble Daniel Carabantes.

UM9-CUP acusa el govern d'"inèrcia i clientelisme"

Especialment crític va ser el grup municipal de UM9-CUP, que va acusar el govern d'"opacitat, inèrcia i clientelisme". "El seu és el govern de la foscor", va dir el regidor del grup Tomàs Carandell, que també va acusar els regidors del PSC d'"estar incapacitats per afrontar els reptes del municipi" "Aquest estiu farà cinc anys del tancament de la Casa de la Vila. S'ha d'exigir ja de forma immediata la seva reapertura", va dir el representant d'UM9-CUP. "Si no s'han acabat les obres és perquè el seu govern va decidir modificar el projecte", va retreure el regidor. Carandell també va afirmar que les obres "tindran sobrecostos", i va afegir que el seu grup se sentirà "satisfet si abans d'acabar l'any" se celebra un ple a l'edifici municipal. Pel que fa al Local, Tomàs Carandell va recordar que es tracta d'un "equipament que té un llarg historial de demanda de reapertura". "Ha estat tornar vostè al govern, i un altre cop sembla que estigui més lluny de reobrir-se. Li demanem que no eternitzi els processos amb debats", va dir el regidor d'UM9-CUP a l'alcaldessa. Carandell va cloure la seva intervenció demanant a Garrido "un canvi radical en la seva acció política". "Si vostè deixa la campanya electoral permanent en la ens té immersos i es posa a governar, ens trobarà. I si no, reconegui la incapacitat del seu govern i actuï en conseqüència per salvar els dos anys que ens queden de legislatura", va dir el representant de la formació.

El PP elogia el pressupost participatiu

Des del PP, el regidor José Asín va defensar la seva tasca per actuar com a una "oposició responsable". El representant del PP va recordar la seva col·laboració a l'hora d'aprovar els darrers pressupostos i ordenances fiscals, i va mostrar la seva satisfacció pel pressupost participatiu, que va suposar "un èxit de mobilització i que ha de repetir-se i millorar-se". Asín també va assegurar que el 2017 "ha de ser l'any d'apertura de la Casa de la Vila i del Local de Ribes". "Deixem el lloc fosc, tots junts podem fer molt que cadascú pel seu compte", va finalitzar el regidor del PP.

El govern no té un projecte, segons ERC

Per al regidor d'ERC, Josep Graells, "el govern s'omple la boca amb participació i consens perquè està en minoria i això l'obliga a buscar-lo". Graells va assegurar que el govern té una "manca de projecte", posant com a exemple el fet que el Local no hagi reobert les seves portes, i que encara no s'hagi construït El Xaloc. "L'Ajuntament ha d'assumir les seves responsabilitats. La impressió que ens va donar quan ens vam reunir és que l'alcaldia va decidir aparcar el tema", va apuntar el representant d'ERC. Des del grup municipal es va recriminar al govern de Garrido "una manca de voluntat política i diàleg real". "Demanem més participació per part dels grups i de la ciutadania", va proposar Josep Graells.

L'alcaldessa va assegurar "prendre nota" de les crítiques de l'oposició a la vegada que va demanar als grups "un nivell d'exigència propi". "Nosaltres estem disposats a millorar, però no necessitem només les crítiques, si no també la col·laboració per tirar endavant els projectes", va assegurar Abigaíl Garrido. "Tenim molta feina a fer. És fàcil instal·lar-se en aquell lloc obscur, mirar el passat i no dir "m'implico", va afegir Garrido. En resposta a les dures acusacions d'UM9-CUP, l'alcaldessa va lamentar que el grup de Tomàs Carandell "estigui instal·lat en el no" i acusi el govern d'estar "permanentment equivocat".