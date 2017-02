La Diputació realitza el Pla director d’equipaments d’Olivella

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director d’equipaments del municipi d’Olivella, una eina de planificació que recull les necessitats del municipi en matèria d’equipaments, amb una diagnosi de la xarxa existent i les previsions de futur. El treball facilita a l’equip de govern la presa de decisió i la priorització i planificació de les actuacions a realitzar durant els propers anys, esdevenint un full de ruta respecte les inversions a realitzar en aquest àmbit.

L’estudi conclou que, malgrat que el municipi no té mancances a la xarxa d’equipaments que requereixin d’actuacions urgents, sí que recomana la realització d’inversions a mitjà termini per a la seva millora i, sobretot, per aproximar a la ciutadania aquells equipaments que queden lluny de les zones més poblades. Així, totes les actuacions proposades en l’estudi, que en conjunt tenen un pressupost de 3,6 MEUR, es plantegen amb criteris de polivalència, optimització dels espais i concentració de les activitats, per a rendibilitzar al màxim el patrimoni municipal existent.

Tenint en compte que el 90% de la població d’Olivella viu en urbanitzacions, l’estudi planteja un model de xarxa d’equipaments que permeti combinar en un mateix espai equipaments que donen servei a la totalitat del municipi amb equipaments de barri. L’objectiu és que tots els residents disposin d’un espai cívic de proximitat que fomenti la cohesió social sense incrementar les despeses de la seva gestió.

L’estratègia reforça també la centralitat de l’àmbit de Mas Milà-Can Milà amb la proposta de trasllat de les dependències d’atenció directa a la ciutadania de la casa consistorial, preveient-se que aquest àmbit esdevingui, en un futur, el veritable centre del municipi.