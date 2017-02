La urbanització de Les Palmeres i Vora Sitges i la reparcel·lació de Muntanya del Mar marquen el pressupost de Canyelles

L’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, ha presentat públicament aquesta tarda la proposta dels pressupostos participatius del 2017. L’acte s’ha celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canyelles i hi han participat activament els membres de l’oposició al govern d’Huguet en el ple que ha prosseguit la presentació.

El pressupost 2017 pretén seguir amb les polítiques iniciades en els sis anys anteriors. Amb un total de 7.411.319,78€, l’alcaldessa del municipi destina el capital més gran d’inversió al pla urbanístic d’urbanitzacions com Les Palmeres i Vora Sitges, així com la reparcel·lació de Muntanya Del Mar.

Mantenint la línia de preservació mediambiental, el Govern de Canyelles “no desitja continuar destruint muntanya i deixa partides obertes, subvencionades des de l’àmbit de medi ambient, per iniciar un projecte anomenat Cinturó Verd”. El projecte inclou aspectes com l’àmbit forestal, la seguretat pel foc, la reparació de basses, la recuperació de fonts i l’espai del mirador Montserrat Montseny.

Respecte a l’àmbit social, Huguet proposa la bonificació de partides pels ciutadans en situació de pobresa energètica, intentant, doncs, “poder continuar fent aquest servei de cura del ciutadà”. En l’àmbit patrimonial, es pretén seguir amb l’obra de l’Església de Canyelles i la Rectoria Vella, així com l’adequació de la pavimentació, ja que les voreres no compleixen el reglament a causa de la seva estretesa. La sanitat és un dels apartats que més inversió rep, ja que es destina en la seva majoria al Centre de Vida, que serà, possiblement, compartit amb una població veïna. El pla esportiu és seguir amb la construcció del pavelló, facilitant la pràctica d’esports dins de la mateixa població. A més, s’inicia el projecte de la creació d’un skate park, amb la intenció de convertir Canyelles en ciutat esportiva.

Finalitza la presentació del pressupost 2017 concloent que dóna suport a polítiques de proximitat, sent una “aposta clara per tirar endavant amb il·lusió i força”.

Posteriorment a l’acte de presentació dels pressupostos s’ha celebrat el ple d’aprovació al pressupost presentat, el qual ha estat caracteritzat per la forta oposició dels grups polítics com ERC, ICV i PSC, que s’han mostrat de forma negativa a les votacions de la majoria dels punts que conforma el pressupost degut a acusacions com la falta de coincidència entre les xifres presentades als documents. També han mostrat desacord davant el poc marge que l’Ajuntament els hi ha ofert per estudiar els pressupostos, ja que al·legaven haver rebut la informació exposada amb menys d’una setmana d’antelació.