El ple de Vilanova aprova una modificació dels crèdits per a pagar a proveïdors. Ajuntament de Vilanova

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir, en sessió extraordinària, aprovar la modificació dels contractes de préstecs formalitzats en el marc del fons per al finançament dels pagaments a proveïdors d'entitats locals. Aquesta modificació suposa tres anys de carència en el pagament de les amortitzacions dels crèdits ICO.

La regidora d'Hisenda, Glòria Garcia, va explicar les condicions d'aquesta modificació. “Acollir-se a aquesta carència vol dir ajornar el pagament d'uns 14 milions d'euros, això ens permetrà sanejar el dèficit de l'any passat i equilibrar els comptes dels exercicis futurs”. La proposta aprovada inclou un pla de sanejament i l'obligació que l'estalvi en el pagament es destini a eixugar romanent negatiu de tresoreria.

La regidora no adscrita, Carmen Reina, va expressar alguns dubtes pel que fa a les condicions de la proposta acceptada, “és una decisió transcendent per les arques municipals, que condiciona la futura legislatura”. Reina va argumentar també que havia tingut poc tems per estudiar la proposta.

El representant del Partit Popular, Carlos Remacha, va explicar que aquesta proposta del govern central té per objectiu “ajudar a més de 500 ajuntaments tot Espanya amb problemes de liquiditat. Aquesta mesura donarà un sospir de cara als propers anys”.

Enver Aznar, en nom de Som VNG va ser molt crític amb el govern espanyol i el finançament dels municipis. “Hi ha varis debats que hauríem de tenir en profunditat que hi tenen a veure, la situació financera de tots els ajuntaments ens deixa poc marge”. Aznar va acabar concloent, en to irònic, que “al final es tracta d'una moratòria d'aquells meravellosos crèdits que tan bé ens han anat per les finances de l'ajuntament.”

En nom de Ciutadans, Francis Álvarez va parlar del finançament dels ajuntaments i de la prestació de serveis que no li pertoquen a l'administració local. Àlvarez també va fer una reflexió sobre els objectius del crèdits ICO i va acabar afirmant que “aquesta filosofia que hi ha darrere, l'estalvi, no es compleix a Vilanova perquè es multipliquen despeses.”

Olga Arnau, regidora d'ERC, va minimitzar la proposta i la va emmarcar en la problemàtica del finançament local. “La situació d'ofec fa que un mini gest com aquest sembli molt”. Arnau va recordar que els ajuntaments han d'assumir competències que no els pertoquen i, “per responsabilitat i amb coherència, preferim el mal menor: és millor endarrerir que endeutar”.

El representant de la CUP, Josep Asensio, va començar recordant que la seva formació es va absentar en la votació del primer pla de pagament a proveïdors, com a protesta per les condicions dures que imposava Madrid. Asensio va voler recordar també “que l'ajuntament tenia factures impagades per valor de 35 milions d'euros.” Davant de la proposta de noves condicions, la CUP creu que “té com a inconvenient que allarguem l'agonia, però l'avantatge és que permet fer net en la tresoreria”.

La modificació dels contractes dels préstecs es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores del govern, del Partit Popular i d'Ariadna Llorens i David Montes (regidors no adscrits a cap grup municipal). La resta de formacions, CUP, ERC, SomVNG, Cs i la regidora no adscrita, Carmen Reina, es van abstenir.

La necessitat de debatre aquest punt en un Ple extraordinari venia donada pel termini màxim per sol·licitar les noves condicions, que és el 28 d'abril.