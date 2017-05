Calafell substitueix el nom de l'últim carrer amb reminiscència franquista

Calafell ha eliminat l'últim nom de carrer amb reminiscència franquista. El Ple d'aquest dimarts al vespre ha acordat substituir el carrer Comtessa del Castell de la Mota, que feia referència a Pilar Primo de Rivera, pel nom d'Eslovènia. Aquesta via del nucli de Segur s'identificava fins ara amb el títol nobiliari que Francisco Franco va atorgar a Pilar Primo de Rivera l'any 1960. La germana del fundador de la Falange Espanyola, a més, va tenir un paper rellevant dins el règim franquista com a alt comandament de la Secció Femenina del Movimiento Nacional. El Ple ha decidit canviar el nom del carrer per Eslovènia per seguir la tendència del barri, on la majoria de carrers porten noms de països europeus.

Aquest és el tercer carrer de Calafell amb simbologia franquista que canvia de nom. Els primers van ser els carrers dels Caiguts i dels Màrtirs, del nucli de Calafell Poble, que van passar a anomenar-se Del Viola i De les Eres, respectivament. Els tres canvis s'han acordat durant el darrer any arran d'una moció impulsada per la CUP el febrer de 2016 i aprovada per tots els grups municipals excepte el PP.

El canvi de Comtessa del Castell de la Mota per carrer Eslovènia debatut al Ple d'aquest dimarts s'ha aprovat amb el suport de tots els partits, a excepció de Ciutadans, que ha argumentat estar en desacord amb la convocatòria del Ple.