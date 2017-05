Sant Pere de Ribes demana a l'Estat que allargui el termini per regularitzar l'IBI a les ordenances

Amb motiu de la regularització cadastral dels béns immobles, el govern de l’Estat ha propiciat un increment de l’Impost sobre Béns i Immobles (IBI). Aquesta situació ha comportat que els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes vegin un augment del 4% en la quota a pagar per l’IBI. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la voluntat de complir amb l’acord del Ple del 17 de gener, en el qual es va decidir per unanimitat regular l’IBI pel que fa referència al tipus de gravamen amb la finalitat de no incrementar la pressió fiscal, ha demanat al govern de l’Estat una pròrroga per poder aplicar la regularització aquest exercici. L’executiu local espera així poder fer la devolució de l’increment sobrevingut aquest mateix any.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes ha manifestat que “la nostra voluntat política és clara, volem rebaixar aquest 4% que el govern ha incrementat però el termini no ha estat suficient”. Aquest és un problema que afecta diferents municipis, per això la demanda d’allargar dos mesos el termini per poder aplicar la regularització cadastral s’ha fet conjuntament amb altres ajuntaments a través de la Federació de Municipis de Catalunya (FEM) i la Federación de Municipios i Provincias (FEMP).

Si és produís l’allargament, “es faria la rebaixa del 4% en els pròxims rebuts d’aquest any o, en cas contrari, en el pròxim any”, segons ha anunciat l’alcaldessa que ha recordat que “el nostre compromís és que sí o sí els ciutadans tinguin aquest retornament o compensació”.

Normalment, l’Estat publica la revalorització cadastral al setembre però en trobar-se en aquell moment el govern espanyol en funcions, l’anunci no es va fer fins a la publicació d’un decret llei a finals de desembre, quan ja estaven aprovades les ordenances municipals. Concretament, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar les taxes i impostos pel 2017 el 31 d’octubre de l’any passat, i sense la regularització cadastral “perquè no havíem rebut el comunicat de l’Estat on es concreta el valor”, argumenta Garrido. Degut a això, l’Ajuntament ha hagut de modificar les ordenances i a causa del curt període de temps establert pel govern central, l’Ajuntament no ha pogut aplicar la regularització aprovada.

No es tracta d’un cas aïllat. Hi ha un nombre important d'ajuntaments de Catalunya i de l'Estat que no han tingut temps suficient per fer aquesta adaptació i que es troben en la mateixa situació.