Olivella aprova el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals

Olivella ha aprovat el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. El document té per objecte identificar les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la seva preservació i recuperació d’acord amb Llei d’urbanisme.

Aquest és un document important per Olivella, que es va aprovar inicialment l’any 2006 i des de l’any 2009 estava pendent de donar resposta a les directrius del Departament de política Territorial. El catàleg és una eina que ajudarà a impulsar la recuperació de l’activitat econòmica agrícola i turística del municipi al voltant del Parc del Garraf i la natura.

Un conjunt de 30 Masies com Cal Fuster, La Roqueta, Can Surià, Mas del Rector, El Corral Nou, Can Ramonet, La Fassina i Can Morsell entre altres, que el catàleg ha buscat d’encabir el major nombre de particularitats, necessitats i usos de les masies en el moment actual. És un document esperat pels propietaris de les masies i l’ajuntament, que ens permetrà i ajudarà a dinamitzar i impulsat l’activitat econòmica i turística mediambientalment sostenible i respectuosa al voltant de la natura i del parc.

Al ple també es van aprovar els convenis de col·laboració entre l’ajuntament d’Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per a la realització del programa de treball i formació corresponent a l’any 2017, per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i per l’assistència en matèria d’habitatge

S’aprovà el conveni del Pla de prevenció de drogodependències –TRACA- entre el Consell Comarcal i els ajuntament de Canyelles, Cubelles i d’Olivella.

S’aprovà el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges i d’Olivella per a la gestió conjunta de les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori.

Olivella s’adhereix al programa de Punts d’informació turística 2017 de la Diputació de Barcelona i Node Garraf.