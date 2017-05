Forcadell i Simó surten del Parlament en direcció al TSJC acompanyades del Govern, diputats, alcaldes i entitats

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, han sortit del Parlament en direcció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) situat al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Estan investigades per un delicte de desobediència i prevaricació per haver permès la votació de la resolució sobre el referèndum unilateral, en el marc del debat de política general. Les acompanya una comitiva institucional encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els consellers, diputats de JxSí, la CUP i CSQP, representants de les entitats sobiranistes i desenes d'alcaldes. Quan arribin a les portes del Palau de Justícia es trobaran una concentració de ciutadans convocats per les entitats amb el lema 'Mai caminareu sols'.