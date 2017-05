L'edifici annex de l'Ajuntament de Vilanova entrarà en funcionament finalment aquest juliol

L'adequació de l'edifici annex a l'Ajuntament de Vilanova i la eltrú està a punt de finalitzar. Les obres realitzades tenien per objectiu habilitar l'espai per tal d'ubicar-hi el personal dels serveis i regidories situades al carrer de Josep Llanza, evitant d'aquesta manera el pagament de lloguers per a oficines en edificis no municipals. A partir del mes de juliol d'enguany l'edifici annex ja acollirà els serveis de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge i també el Servei de Projectes i Paisatge de la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat.

Aquest matí l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras i el regidor de Projectes i Obres de l'Ajuntament de VNG, Joan Giribet s'han sumat a la visita d'obres que setmanalment realitzen els tècnics del Servei de Projectes juntament amb responsables de l'empresa que efectua les obres. Neus Lloveras s'ha mostrat satisfeta amb la materialització d'aquest projecte que "acompleix un doble objectiu, d'una banda permet eliminar definitivament tota la despesa en lloguers per a dependències municipals i de l'altra, millora l'atenció a la ciutadania" que trobarà a la plaça de la Vila totes les dependències municipals.

Per la seva banda el regidor de Projectes i Obres, Joan Giribet, ha explicat quina serà la distribució final dels diferents departaments en aquest nou espai municipal. A la planta baixa s'hi ubicarà la unitat d'Expedients sancionadors i un espai per a Equitat; a la primera planta l'Oficina Local d'Habitatge i Llicències i a la segona planta, Urbanisme i Projectes i Paisatge. Joan Giribet s'ha referit també a l'oportunitat de dur a terme aquesta adequació parcial de l'edifici annex i ha afirmat que "l'obra, amb un cost d'uns 500 mil euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, quedarà amortitzada en tres anys si tenim en compte el cost que suposava el lloguer de les oficines del carrer de Josep Llanza, a raó de 150.000 euros anuals de despesa en concepte de lloguer". Per al regidor de Projectes i Obres cal evidenciar que "s'ha fet un esforç molt important i sobretot posar en valor la tasca feta pels tècnics municipals per aconseguir unes instal·lacions molt dignes i amb una qualitat arquitectònica molt important".

L'adequació parcial de l'edifici annex es preveu que estigui finalitzada a finals de juny de manera que a partir del mes de juliol d'enguany ja es pugui realitzar el trasllat del personal a les noves dependències municipals.

Les obres es van iniciar el setembre de 2016 amb l'objectiu de fer l'adequació parcial d'aquest edifici. La intervenció s'ha fet sobre una superfície de 833,83 m2 dels 1.864,03 m2 que té l'edifici i han servit per habilitar una part de la planta baixa, on s'hi ubicarà les dependències d'Expedients sancionadors; la primera planta, on se situarà l'Oficina Local d'Habitatge i el Departament de Llicències i la segona planta on s'hi ubicaran les dependències de Projectes i Paisatge i d'Urbanisme.

Les obres per adequar la primera i segona planta de l'edifici annex s'han executat mitjançant una subvenció de 450.000 euros de la Diputació de Barcelona, mentre que mitjançant una altra subvenció del mateix ens provincial, de 150.000 euros, s'ha adequat l'espai per als despatxos de la planta baixa i lavabos.

Anteriorment, entre els anys 2005 i 2010, aquest edifici va ser objecte d'una primera intervenció en el qual es va enderrocar l'edifici existent, mantenint la façana de la plaça de la Vila, la construcció d'una nova estructura per una planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis, la realització dels tancaments exteriors, revestiments i fusteries de les noves façanes i al restauració de la façana de la plaça de la Vila.