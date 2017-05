El Garraf donarà suport a uns 1.500 infants amb vulnerabilitat alimentària aquest estiu

El Consell Comarcal, els sis ajuntaments del Garraf, Càritas i Creu Roja donaran suport a aproximadament 1.500 infants amb vulnerabilitat alimentària durant aquest estiu, per tal de garantirlos una alimentació saludable.

L’objectiu de la campanya és atendre infants i joves que durant els mesos de vacances poden estar en situació de vulnerabilitat pel que fa a l’alimentació, especialment per baix consum de productes frescos com verdura, fruita, carn, peix i làctics. Aquesta campanya és una continuïtat de les beques menjador, per garantir que els infants que reben aquesta ajuda durant el curs escolar també se’ls pugui garantir els àpats de juny a setembre.

En el cas de Vilanova i la Geltrú, el suport en alimentació es farà des de l’Economat, que distribuirà els vals a les famílies per la compra d’aliments frescos. A la resta de la comarca, enguany s’ha signat un conveni amb Creu Roja que és la que gestionarà aquest servei i entregarà a les famílies una tarja de prepagament amb la que podran anar a un establiment acordat i fer la compra amb la tarja.

En aquest sentit, la Presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones, Noemí Cuadra ha explicat que desapareixen els vals i es dignifica una mica més el fet que les famílies puguin anar a comprar com qualsevol altra persona i pagar amb aquesta tarja.

D’altra banda també cal destacar que enguany l’Ajuntament de Cubelles ha augmentat en 4.000€ la seva aportació per la qual cosa s’ampliarà l’ajuda que s’entregarà a les famílies del municipi. Així mateix, la dotació econòmica per la campanya 2017 serà de 84.000 € (20.000 € aportats pel Consell Comarcal del Garraf, 20.000 € de la Diputació de Barcelona, 30.000 € per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 14.000 € de l’Ajuntament de Cubelles).