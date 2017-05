Govern i partits sobiranistes acorden mantenir viu el Pacte Nacional pel Referèndum i "reforçar" la transversalitat

Govern i partits partidaris del referèndum han acordat que el Pacte Nacional pel Referèndum continuï en la nova etapa cap al referèndum unilateral. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha manifestat després de la trobada que l'executiu veuria positivament que el Pacte continuï els seus treballs i ha apostat per mantenir i "reforçar" la transversalitat entorn del referèndum. El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, s'ha apropiat la proposta de mantenir viu el PNR davant de l'absència dels representants de Catalunya en Comú. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat el comitè executiu del Pacte a convocar una nova reunió si ho creu oportú i, en la mateixa línia, la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal, ha avalat que el PNR es mantingui viu.

El principal argument del líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, per no assistir a la cimera d'avui era que el debat sobre el nou escenari polític s'ha de fer en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. I, precisament, la principal conclusió que ha sortit de la reunió és mantenir viu el Pacte per tal que els comuns no es despengin del front favorable a la consulta, ara que s'ha tancat la porta a la via pactada del referèndum.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia convocat la reunió amb la voluntat d'analitzar el nou escenari polític després del rebuig formal del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a negociar el referèndum. No estava previst que en la reunió d'avui es concretés la data i la pregunta i la consellera de la Presidència s'ha limitat a dir que fixar data i pregunta és "imprescindible" i que s'inicia una ronda de contactes per decidir aquests dos termes. En aquest context, la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, ha tornat a insistir que cal fixar ja data i pregunta del referèndum i ha confiat que no hi hagi més reunions com la d'avui i que la pròxima ja serveixi per tractar sobre les garanties que ha de tenir el referèndum.

Els representants de tots els partits presents en la reunió han fet una crida a els comuns a no despenjar-se del front favorable al referèndum i a seguir els passos del referèndum sense acord amb l'Estat. Una via unilateral que, segons la consellera Munté, "no dona per morta la via del diàleg".

La reunió convocada per Puigdemont ha comptat amb el vicepresident, Oriol Junqueras; la consellera de la Presidència, Neus Munté; i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva. Per part dels partits hi ha assistit la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; els diputats de JxSí, Jordi Turull i Lluís Llach; la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, la membre del secretariat nacional de la CUP, Natàlia Sánchez; el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin; el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà; i el president de MES, Alfons Palacios.