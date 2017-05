L'Audiència Nacional cita Rajoy el 26 de juliol perquè declari presencialment com a testimoni pel 'cas Gürtel'

El president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, haurà de declarar com a testimoni de manera presencial davant l’Audiència Nacional el pròxim 26 de juliol a les 09:30h pel cas Gürtel, segons ha acordat la Secció Segona de la Sala Penal d’aquest tribunal. Malgrat la petició del PP perquè pogués declarar per videoconferència, els magistrats han decidit que comparegui físicament a la seu de San Fernando de Henares. El president del Tribunal, Ángel Hurtado, ha presentat un vot particular contra la decisió dels seus companys adduint que el president espanyol hauria de declarar per videoconferència.